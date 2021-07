PSG: Mbappé parle de son avenir, douche froide au Real Madrid

Dans un entretien croisé entre Neymar et Kylian Mbappé, accordé au magazine du PSG, l’attaquant français fait part de son plus grand rêve: gagner la Ligue des champions avec Paris.

Kylian Mbappé: «Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le PSG »

Dans le nouveau numéro du magazine officiel du PSG à paraître ce jeudi, l'international français a peut-être laissé un indice sur son futur, du moins à court terme, dans un entretien croisé avec son coéquipier Neymar. «Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, ce serait formidable» , a clamé l'ancien Monégasque. Invité à se transformer en journaliste, Kylian Mbappé a demandé quel était le plus grand rêve de Neymar. Réponse du Brésilien: "Mon plus grand rêve avec le Paris Saint-Germain est de remporter la Ligue des champions et avec l’équipe du Brésil, je rêve de gagner la Coupe du monde, répond Neymar. Et toi Kylian, c’est la Ligue des champions, non?"

Réponse du champion du monde 2018 en espagnol: "Pourquoi pas une autre Coupe du monde?". "Non, coupe Neymar. La prochaine est pour moi. Je vais poser la même question à Kylian: quel est ton plus grand rêve, après avoir gagné la Coupe du monde?". Réponse de Mbappé: "Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable. Mais remporter une autre Coupe du monde, ce serait très bien aussi!". Le Real Madrid se tient prêt à passer à l'action à la moindre ouverture dans ce dossier.

Les propos de Mbappé font évidemment parler. Marca évoque un «message qui peut apparaître comme un coup dur pour les supporters madrilènes», tandis que l'autre journal madrilène AS parle d'une déclaration qui pourrait être «une douche froide» pour le Real Madrid. Deux impressions pessimistes nuancées ensuite par les deux quotidiens. Si Marca insiste sur le fait que ces propos datent de mai et que la situation a donc pu évoluer en deux mois, AS va plus loin dans sa réflexion et estime qu'il s'agit plus d'un message diffusé au monde par le club parisien, via son magazine officiel, plutôt que par le joueur.

Une communication qui arrangerait les deux parties : le PSG met en avant l'envie de Mbappé de rester, alors que le champion du monde soigne son image à Paris. Le Real reste confiant; AS affirme que le Real n'est pas dupe et continue de penser qu'il peut se retrouver en position de force dans ce dossier. Et il n'a pas tort. Si Mbappé ne prolonge pas cet été et que le PSG n'accepte pas de négocier, la Maison Blanche n'aura alors qu'à patienter jusqu'en janvier 2022 pour discuter directement avec le joueur et boucler sa venue l'été prochain.

Les Merengue envisageraient déjà de lui proposer entre 40 et 50 millions d'euros de prime à la signature. Le journal évoque «une opération planifiée de longue date» par le président madrilène Florentino Perez, qui prend toutefois le risque d'avancer à l'aveugle jusqu'au 31 décembre et de se priver de recrutement cet été pour tout miser sur le Tricolore. Sans avoir la garantie, aujourd'hui, que Mbappé ne prolongera finalement pas à Paris.