An 2 du décès de Dj Arafat: Une célébration sur fond de poursuites judiciaires

La grand-mère de Dj Arafat, Dandi Lou Hélène, a donné les conditions à respecter pour pouvoir organiser un événement en hommage à son défunt petit-fils.

Dandi Lou: ‘’Le nom de mon petit-fils Dj Arafat est devenu un véritable fonds de commerce‘’

Grand-mère de Dj Arafat et mère de Tina Glamour, Dandi Lou Hélène a mis sur pied ‘’La Fondation Arafat’’ qui s’est donné pour objectif d’organiser tous les évènements en hommage à Dj Arafat et de veiller à la pérennisation de ses oeuvres et à une répartition équitable de ses droits d’auteur à ses ayants droit. A l’approche de la commémoration de l’an 2 du décès de Dj Arafat, Mémé Dandi Lou Hélène a sévèrement mis en garde toute personne qui utiliserait le nom du Daishikan pour se faire de l’argent.

«Le nom de mon petit-fils Arafat est devenu un véritable fonds de commerce aujourd’hui. Plein de gens se sont enrichis en utilisant l’image de mon petit-fils. Pour l’AN 2, on n'interdit pas que des gens fassent des activités en hommage à Arafat, mais il faudrait que désormais, tout soit bien coordonné. Il faut d’abord entrer en contact avec la “Fondation Dj Arafat” pour une autorisation. Personne ne devra désormais utiliser l’image d’Arafat n’importe comment », a-t-elle confié à viberadio.

Avant d’ajouter: «Quand vous venez voir la “Fondation Arafat”, vous proposez votre activité, on vous présente nos attentes. On vous autorise même nos logos. C’est ce qu'ont fait les gens de la communauté Atchan de Blockauss, qui organisent cette année, leur activité le 12 Août prochain à Blockausso. Il a été convenu qu'ils versent 30 % des revenus de l’activité à la Fondation». Poursuivant, Mémé Dandi Lou Hélène a fait savoir que toute personne qui organisera un spectacle en hommage au Beerus Sama sans l’accord de la fondation, sera traduit devant la justice.

«Avec la présence désormais de la Fondation, vous n’avez plus le droit d’utiliser l’image d’Arafat. La fondation a un droit de regard sur les activités relatives à Arafat. Venez nous voir, on va vous présenter nos attentes sur ce que vous allez verser à la Fondation. Toute personne qui va nous contourner, sera poursuivie et traduite devant la justice ivoirienne », a-t-elle prévenu.