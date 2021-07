JO Tokyo 2020: Sacrée performance pour Marie Josée Ta Lou

Les sprinteuses ivoiriennes Marie Josée Ta Lou et Murielle Ahouré ont obtenu leurs tickets pour les demi-finales de l’épreuve de 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

JO Tokyo 2020: Marie Josée Ta Lou et Murielle Ahouré en demi-finales

La sprinteuse ivoirienne Marie Josée Ta Lou a montré qu’elle est une sérieuse prétendante à la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Pour son entrée en lice, l’Ivoirienne a complétement survolé ses adversaires en arrivant en première position avec un chrono de 10''78. Un temps qui lui permet d’égaler le record d’Afrique qui était tenu par sa compatriote Murielle Ahouré.

Une sacrée performance qui affiche clairement les ambitions de Ta Lou Marie Josée dans cette compétion puisque jamais, une athlète n'était allée aussi vite lors d'un premier tour de 100 m olympique. Espérons tout simplement qu’elle poursuive sur cette lancée pour la suite de la compétition.

Quant à Murielle Ahouré, elle a également obtenu son ticket pour la demi-finale, en terminant en troisième position de sa série, avec un chrono de 11.16. Elle a été devancé par l’Américaine Teanha Daniels (11.04) et la Britannique Dina Asher-Smith (11.07).

Notons le troisième sprinteur ivoirien présent à Tokyo, Arthur Cissé Gué, entrera en lice ce samedi dans l'epreuve du 100 mètres. Selon Anthony Koffi, entraîneur du sprinteur ivoirien, la tâche ne sera pas du tout aisée pour son poulain.

'' C’est l’épreuve où il y a plusieurs inconnus. Ce n’est plus la période où quand on vient, il y a Bolt et les autres. Aujourd’hui, ils sont tous au même niveau. Beaucoup de profanes regardent le ranking, mais c’est la forme du moment qui est importante. C’est l’épreuve où il y aura beaucoup d’inconnus. Il peut avoir beaucoup de surprises. Ils ont tous les mêmes niveaux. L’Américain Coleman n’est plus là, mais tous ceux qui sont présents ont le même niveau. Que ce soient les Africains, la Jamaïque, les États-Unis. Cette année, on n’a pas vu les Asiatiques courir mais ils ont beaucoup bossé. Le Japon et la Chine ont déjà deux ou trois coureurs à 10 secondes au 100m. Il faut compter aussi avec ceux-là'', a soutenu le coach Anthony Koffi.