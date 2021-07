Mamadou Traoré annonce un dialogue entre Ouattara et Soro

Mamadou Traoré, cadre de GPS (Générations et peuples solidaires) est convaincu de la reprise du dialogue entre Ouattara et Soro. Même si ce proche de Guillaume Soro ne donne aucune date, il soutient que son mentor et le président de la République échangeront dans les prochains jours.

Bientôt la reprise du dialogue entre Ouattara et Soro ?

Le dialogue entre Ouattara et Soro est rompu depuis plusieurs mois. Les choses sont allées vite. Alassane Ouattara avait demandé à son "fils" Guillaume Soro de rejoindre le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), mais le président ivoirien s'est heurté à un refus catégorique de l'ex-député de Ferké (nord). Le chef de l'État a accusé le coup.

Malgré l'intervention de certaines personnalités politiques, l'ancien chef rebelle a campé sur sa position. Il a donc quitté son poste de président de l'Assemblée nationale le vendredi 8 février 2019. "J’étais face à un dilemme. Trahir mes convictions, donc sauver un poste confortable, ou descendre de mon piédestal et rendre ma démission de mes fonctions, afin de pouvoir me regarder dans une glace", a-t-il déclaré dans son discours d'adieu.

Condamné à la prison à vie, Guillaume Soro vit en exil dans l'hexagone depuis deux ans. Le pouvoir d'Abidjan l'accuse d'avoir voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais pour El Hadj Mamadou Traoré, l'un des proches de l'ancien chef rebelle, la reprise du dialogue entre Ouattara et Soro est imminente. "Je l'ai dit et je vais me répéter. Il y aura un dialogue direct entre le gourou du Restaurant et Guillaume Soro", a soutenu le soroiste.

Toutefois, il précise que "ce sera un dialogue dévêtu de l'habit de l'hypocrisie". "Ce sera un dialogue sincère où personne ne sera humilié. Ce ne sera pas un dialogue de dominant à dominé. Quand est-ce que ce dialogue direct aura lieu ? Je ne peux le dire. Mais je sais qu'il aura lieu et que Guillaume Soro rentrera dans son pays et sera reçu par le gourou du Restaurant. Et les deux se parleront franchement. Et suite à leur échange, la Côte d’Ivoire amorcera le processus de décrispation politique et de réconciliation entre les hommes politiques. Celui entre les Ivoiriens sera suivi par celui des hommes politiques", a ajouté Mamadou Traoré.