Football: Nouveau défi pour Raphaël Varane à Manchester United

Le mercato estival continue de battre son plein en Espagne où Raphaël Varane vient de quitter le Real Madrid pour Manchester United.

L'adieu de Raphael Varane: Je porterai toujours le Real dans mon cœur

Arrivé dans la grande « Maison blanche » à 18 ans, Raphaël Varane a décidé de quitter le Real Madrid après une décennie passée à chasser les trophées, Ligue des champions en tête. Le champion du monde français remercie le club où il a notamment remporté quatre Ligue des Champions.

"Ces derniers jours ont été riches en émotions, en sentiments que je souhaite maintenant partager avec vous tous. Après 10 années incroyables et merveilleuses au Real Madrid, un club que je porterai toujours dans mon cœur, le jour est venu de faire mes adieux.

Depuis mon arrivée en 2011, nous avons dépassé ensemble toutes les attentes et réalisé des choses dont je n'aurais jamais pu rêver. Je tiens à remercier tous les entraîneurs et toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé au club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi.

Un grand merci aussi à tous les Madridistas qui m'ont toujours donné beaucoup d'amour et avec leur grande exigence m'ont poussé à faire de mon mieux et à me battre pour chaque succès.

J'ai eu l'honneur de partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde. D'innombrables victoires que je n'oublierai jamais, notamment "la Décima". Je réalise que c'est un grand privilège d'avoir pu vivre ces moments spéciaux.

Enfin, je tiens à remercier tous les Espagnols et en particulier la ville de Madrid, où mes deux enfants sont nés. Ce pays sera toujours spécial pour moi.

Ce fut un voyage incroyable à tous points de vue. Je pars avec le sentiment d'avoir tout donné et de ne rien changer à notre histoire.

Un nouveau chapitre commence ..."

Le club anglais a annoncé mardi 27 juillet être parvenu à un accord avec le Real pour le transfert de l'international français, encore conditionné à la visite médicale et à des détails contractuels. Ni le montant du transfert ni la durée du contrat n'ont été dévoilés

L'intersaison ressemble à la fin d'une ère chez les Merengues, le départ du placide défenseur central s'ajoutant à ceux du capitaine historique Sergio Ramos et de l'entraîneur Zinédine Zidane, parti en claquant la porte après un exercice conclu sans aucun titre.

Cela n'empêche pas Varane de quitter Madrid avec un palmarès XXL, riche de quatre étoiles en Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018), trois en Supercoupe d'Europe (2014, 2016, 2017) et autant en Championnat d'Espagne (2012, 2017, 2020), entre autres.

Message sympa de Ramos à Raphaël Varane après son départ du Real Madrid

À l’instar de Marcelo, Sergio Ramos, parti au Paris Saint-Germain libre, a adressé un joli message à son désormais ex-coéquipier.

« Cher Rapha, je ne peux que te remercier pour ces années d’amitié, de camaraderie et de triomphes. Je te souhaite de la réussite dans ta nouvelle étape qui sera passionnante j’en suis sûr », a écrit l’ex-capitaine du Real Madrid a son coéquipier en défense.

Mais l’Espagnol n’en a pas oublié de glisser un petit mot sympa en tant que nouveau rival : « Si on s’affronte, tu seras toujours pour l’équipe de ton pays, non ? », a plaisanté le nouveau joueur du PSG en conclusion de sa storie sur Instagram.