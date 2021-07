Annoncé au PSG, Manchester united sommé de garder Paul Pogba

Manchester United est sommé de garder à Old Trafford, Paul Pogba, annoncé au PSG ou encore à Liverpoole. Le milieu de terrain est encore sous contrat jusqu’en 2022.

Clayton Blackmore veut voir encore Paul Pogba à Manchester United

Clayton Blackmore, ancien défenseur des Red Devils, aimerait que Paul Pogba qui veut poursuivre sa carrière au PSG la saison prochaine, reste à Old Trafford cet été. Donny van de Beek n’est pas encore prêt à le remplacer.

Manchester United doit garder Paul Pogba, déclare Clayton Blackmore, tandis qu'Ole Gunnar Solskjaer a déclaré "qu'il n'y a pas beaucoup de meilleurs milieux de terrain dans le monde". Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 continue d'être lié à des rumeurs faisant état d'un éventuel départ vers la France et le Paris Saint-Germain.

PSG et Liverpool en embuscade

Lié aux Red Devils jusqu'en juin 2022, l'international français a rejeté la dernière grosse offre de prolongation soumise par sa direction. Après cinq années passées à Old Trafford, le joueur de 28 ans veut évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino. Séduit par le projet présenté par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le champion du monde 2018 fait désormais du PSG sa destination prioritaire en cas de départ cet été.

L’entraîneur argentin a sans surprise botté en touche sur le milieu de terrain français de Manchester United, et ce, alors que le club de la capitale aurait démarré les discussions sur un potentiel transfert du footballeur.

« Je ne donne pas de nom. Je n’aime pas parler de joueurs d’autres équipes. Le club travaille en toute discrétion, fait de bonnes choses. À la fin, nous verrons qui seront les nouveaux s’il y en a, et nous verrons lesquels partiront », a-t-il lancé au quotidien Le Parisien.

Interrogé sur la suite du mercato estival, le successeur de Thomas Tuchel n’exclut pas la venue de nouveaux joueurs. « Il y a toujours des surprises. Il faut trouver un équilibre entre arrivées et départs. Comme dans tous les clubs, il y aura des réglages tout l’été. Nous devons rester attentifs aux opportunités. »

A en croire RMC Sport, le Paris Saint-Germain va lancer son offensive en direction de Manchester United pour faire signer le français. Et ce, après que le club de la Mersey ait décliné la proposition faite par Mino Raiola pour s’attacher les services de Paul Pogba.

Liverpool a fait savoir à Mino Raiola qu'il n’était pas intéressé par le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba cet été, d’après ce que rapporte The Express. Cependant, les Reds n’excluent pas de changer d’avis l’été prochain lorsque le Français n’aura plus que six mois de contrat du côté d’Old Trafford.

Liverpool est à la recherche d'un milieu de terrain défensif après le départ de Georginio Wijnaldum.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain n’a pas déboursé le moindre centime pour recruter le Néerlandais Georginio Wijnaldum, le défenseur central espagnol Sergio Ramos et le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma. Enfin, le défenseur marocain Achraf Hakimi a été acheté pour 60 millions d’euros.