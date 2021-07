Axe Abidjan-Niakara: 77 victimes dans un accident de la route

Un accident de circulation a fait 77 victimes dont 03 décès, mercredi 14 juillet 2021, sur l’axe Abidjan-Niakara, rapporte le Groupement des Sapeurs-pompiers militaires (Gspm), ce vendredi 30 juillet 2021.

Accident de la route à répétition : L’inquiétude grandit en Côte d’Ivoire

Un carambolage entre un car de transport et deux voitures de particuliers, a fait plusieurs blessés dont 2 cas graves évacués au CHR de Korhogo. Les soixante-deux personnes blessées ont été admises à l’hôpital de Niakara. Les accidents de la route sont très nombreux et souvent meurtriers en Côte d’Ivoire où beaucoup de véhicules sont mal entretenus, des routes en mauvais état ou encore par la faute de chauffeurs imprudents. Dans la foulée de la fête de la Tabaski, au moins 25 personnes ont été tuées et une trentaine, blessées dans un accident de la route survenu à une centaine de kilomètres au nord d’Abidjan.

«Le bilan provisoire» de cet accident, qui a impliqué un autocar et un minibus, fait état «de 56 victimes dont 25 tués et 31 blessés», a souligné Amadou Koné, ministre des Transports, cité dans un communiqué. Quelques jours plus tôt, un autre accident de la route à Abidjan a aussi fait au moins quatre morts dans le quartier populaire de Port-Bouet. Au mois d’avril, au moins 14 personnes ont été tuées dans deux accidents sur l’autoroute reliant la capitale économique ivoirienne Abidjan au nord du pays, selon un bilan annoncé par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires.

Le premier accident a eu lieu lorsqu'un convoi religieux a dévié de la route, à 15 km de Yamoussoukro (centre), faisant 6 morts et 27 blessés évacués par les secours. Quant au second accident, il s’agit d’une collision entre un minicar de transport et un véhicule particulier suivi d'un incendie à 149 km d’Abidjan. Le Bilan définitif fourni par le groupement des sapeurs-pompiers, fait état de 8 morts tous calcinés, 27 blessés évacués dans des hôpitaux de la région.

Le 1er avril courant, une collision entre un car et un poids-lourd avait fait 16 morts sur l’axe Ferkessédougou et Ouangolo (nord ivoirien). Avant cet accident, le 25 mars, une collision entre un car et un camion avait aussi fait 21 morts et 33 blessés sur le tronçon Bouaflé-Yamousoukro (centre-ouest ivoirien). Les autorités ivoiriennes ont annoncé le 26 avril l’arrivée de gendarmes pour remplacer temporairement les inspecteurs chargés de faire passer le permis de conduire en Côte d’Ivoire, suspendus de leurs fonctions afin de mieux lutter contre «la corruption et la fraude».