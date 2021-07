Justice: Arlette Zatté condamnée à verser 50 millions à Simone Gbagbo

Arlette Zatté a été condamnée à 6 mois de prison dont 5 mois avec sursis et 1 mois ferme, au terme d'un procès qui a eu lieu ce vendredi 30 juillet au tribunal d' Abidjan. La cyberactiviste pro-Nady Bamba avait été arrêtée puis placée sous mandat de dépôt à la suite d'une plainte pour "injures", déposée par l'ex-Première dame Simone Gbagbo.

Côte d'Ivoire: La cyberactiviste Arlette Zatté prend 6 mois de prison dont 1 mois ferme

Au terme de son procès pour injures publiques à Simone Gbagbo, Arlette Zatté, une cyberactiviste proche de Nady Bamba, la seconde épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a écopé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et un mois ferme. C'était ce vendredi 30 juillet 2021 au palais de justice d'Abidjan-Plateau. Selon Me Ange Rodrigue Dadjé, avocat de l'ex-Première dame Simone Gbagbo, Dame Arlette Zate devra également payer une amende de 50 millions de dommage et intérêts à Mme Simone Gbagbo et 25 millions, à sa fille Marie Laurence Kipre.

"Dame Arlette Zate sortira de prison ce soir ou demain car elle a déjà fait un mois en prison. Il est temps de refermer cette parenthèse en espérant que cela nous servira tous de leçon afin d'éviter d'utiliser les réseaux sociaux comme instruments de diffamation et d'injures contre toute personne quel que soit son niveau social", s'est réjoui Me Ange Rodrigue Dadje.

Arlette Zatté a été arrêtée le jeudi 1er juillet 2021 à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Port-Bouët, alors qu’elle se rendait à Paris, suite à une plainte de l’avocat de Simone Ehivet Gbagbo, pour «injures outrageantes… sur les réseaux sociaux depuis la France et même Abidjan » à l’encontre de l’ex-Première dame.