Francky Dicaprio: ‘’Ça fait 3 ans que je ne trompe plus ma femme’’

L’artiste ivoirien Francky Dicaprio a fait savoir que, bien qu’étant du mouvement Coupé-décalé, il a une vie très rangée.

Francky Dicaprio: ‘’Je suis fidèle à ma femme’’

Francky Dicaprio a récemment craché ses vérités à d'anciens membres du mouvement coupé-décalé, devenus chrétiens ou musulman et qui ont tendance à dire que le milieu du coupé-décalé, est un monde pervers. ''Si par manque de confiance, vous aviez été en contact avec ces pratiques, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Si vous êtes nés avec vos comportements, ne venez pas salir cette musique qui vous a tout donné: argent, valeur, notoriété. Un mouvement qui vous a fait faire le tour du monde, fait entrer dans des hautes sphères, fait rencontrer de grandes personnalités... C'est aussi ça la grâce de Dieu. Alors, de grâce, soyez un peu reconnaissants‘’, a indiqué Francky Dicaprio.

Puis d’ajouter: ‘’ Sinon, il y a des artistes Coupé-décalé qui ont une vie rangée, qui ne fument pas, ne droguent pas, ne boivent pas, ne se prostituent pas, ne cherchent pas les femmes d'autrui, ne sont ni homosexuels ni bisexuels mais qui ont une vie rangée et j'en fais partie''. Eh oui, bien qu’étant un artiste Coupé-décalé qui connait le succès, Francky Dicaprio a une vie rangée. Il l’a d’ailleurs confirmé au micro de Media Prime.

"Cela fait trois ans que je ne "cherche pas femme" dehors. Je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. La drogue, je n'ai jamais été à son contact. Je ne sors que quand le métier me le demande ou alors pour des courses urgentes. Je passe le plus clair de mon temps auprès de ma petite famille. Je suis fidèle à ma femme. Ça fait trois ans que je ne trompe plus ma femme", a-t-il indiqué.