Fête du trône: 22 ans que Mohammed VI est couronné roi du Maroc

Fête du trône - Il y 22 ans, le Roi Mohammed VI Ben al-Hassan était déclaré officiellement roi du Maroc le 30 juillet 1999 après le décès du roi Hassan II.

Vives félicitations du président Xi Jinping à l'occasion de la fête du Trône

À l’occasion de la fête du Trône, un événement national qui est célébré au Maroc, le 30 juillet de chaque année, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 1.243 personnes dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, indique un communiqué du ministère de la Justice. La fête du Trône est habituellement une célébration faite de plusieurs cérémonies officielles et populaires. Mais en raison de la crise sanitaire et de l’évolution de la situation épidémiologique ces dernières semaines, le roi a décidé de reporter toutes les festivités, cérémonies et activités.

Cependant, le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé que dans le cadre de la célébration de la 22ᵉ anniversaire de son accession au trône, le Roi Mohammed VI adressera samedi soir un discours à son peuple. Il sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision le samedi 31 juillet 2021 à 21H00.

La Chine toujours aux côtés du Maroc

Dans un message, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a exprimé, au nom du gouvernement et du peuple chinois et en son nom personnel, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès au Roi, de prospérité au Royaume et de bonheur au peuple marocain ami. Se disant "très attaché" au développement des relations entre la Chine et le Maroc, le président chinois fait part de sa détermination à œuvrer de concert avec Sa Majesté le Roi pour approfondir la confiance politique mutuelle, élargir la coopération pragmatique et poursuivre la coopération dans la lutte contre la Covid-19, en vue de porter le partenariat stratégique sino-marocain à un niveau plus élevé, au profit des deux pays et des deux peuples.

La célébration cette année de la Fête du trône coïncide également avec la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Vietnam, une occasion importante dans l’histoire des deux pays, qui constituera un autre jalon permettant de renforcer davantage les relations bilatérales, multiplier les passerelles d’échange entre les peuples des deux pays et de sceller les liens d’entente et raffermir les relations sur tous les plans.

Politique étrangère réussie

Contrairement aux autres pays arabes, la monarchie marocaine a réussi sa transition démocratique grâce à la multiplicité de sa légitimité, historique, religieuse et démocratique, et surtout, à la pluralité des prérogatives du roi. Depuis son accession au trône il y a 22 ans, le roi Mohammed VI a opté pour les grands projets structurants et a ouvert des chantiers sociaux dont le dernier a été la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 29 juillet, que ces réalisations ont permis au Maroc de se positionner comme un pays émergent dont la voix est très écoutée. La stabilité politique du pays et son ouverture sur les marchés internationaux lui ont permis de devenir la destination privilégiée des investisseurs.

Le souverain est, en effet, le chef de l’Etat, son représentant suprême et le garant de sa pérennité qui veille au respect de la Constitution et aux droits et libertés des citoyens. Malgré les multiples défis économiques que connaît l’environnement régional et mondial, le Maroc a opté pour le choix démocratique qui va de pair avec les efforts déployés pour la relance de l’économie, la réalisation du développement global et la stabilité sociale.

Pour rappel, le 23 juillet 1999, le roi Hassan II meurt à l'âge de 70 ans, après près de 40 ans de règne. Son fils aîné et héritier, Sidi Mohammed, devient à l'âge de 36 ans le nouveau souverain du Maroc, et succède ainsi à son père sous le nom de Mohammed VI. Son intronisation officielle a lieu le 30 juillet 1999 au palais royal de Rabat.