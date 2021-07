Cameroun: Tenor incarcéré à la prison centrale de New Bell à Douala

Deux semaines après avoir été victime d'un accident dans lequel est morte une jeune fille, le chanteur camerounais, Tenor, a été arrêté et déféré.

Sale temps pour le rappeur camerounais Tenor

Le rappeur camerounais Tenor a été victime d’un grave accident de circulation dans la matinée du jeudi 15 juillet 2021 dans la ville de Douala au Cameroun. L'artiste a été grièvement blessé dans l'accident suivi de l'incendie de leur véhicule.

Une jeune fille de 19 ans répondant au nom d'Erica Nfiya Mouliom qui se trouvait à l'arrière du véhicule de l'artiste, est décédée sur le champ. Un décès que le père de la disparue n'entend pas passer par perte et profit.

Il exige que l'artiste camerounais épouse coutumièrement sa défunte fille. De plus, un collectif de soutien à la famille éplorée, a été créé. Lequel collectif a invité la justice camerounaise à agir le plus rapidement possible, car Tenor tenterait de rejoindre la Côte d'Ivoire de manière clandestine.

Si la santé de l'artiste camerounais, s'est améliorée, les choses ne se passent véritablement pas bien pour lui. Selon des médias camerounais, Tenor a été arrêté ce vendredi en début de soirée et transféré manu militari à la prison centrale de New Bell à Douala. Information confirmée par le staff du chanteur.