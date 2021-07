Athlétisme 10000 m : L'Éthiopien Barega champion olympique à Tokyo

Athlétisme - Selemon Barega a décroché vendredi le premier titre de l'athlétisme aux JO de Tokyo après avoir dominé sur les 10 000 m devant l’ougandais Joshua Cheptegei.

Athlétisme : Selemon Barega remporte la médaille d'or du 10 000 m

L'Éthiopien a dominé un duo ougandais pour s'offrir le titre olympique, vendredi à Tokyo en 27 minutes 43 secondes et 22 centièmes. Il a dominé les Ougandais Joshua Cheptegei et Jacob Kiplimo. Seul Français en lice, Morhad Amdouni a terminé à la 10e place.

Comme de tradition, Selemon Barega s'est emparé du drapeau rouge jaune et vert de l'Éthiopie, a salué une grappe remuante de "supporters" issus de sa délégation, avant d'effectuer un drôle de tour d'honneur devant les travées vides du grand stade olympique de Tokyo.

L'Ougandais Stephen Kissa a rapidement lancé les hostilités. Rhonex Kipruto et le futur vainqueur Selemon Barega ont tenté de le rejoindre, mais les trois hommes ont fini par être avalés par le peloton. Ce groupe dense s'est morcelé vers les 8000 mètres, sous l'accélération des favoris. Malgré ses efforts du début de course, Selemon Barega a placé une nouvelle accélération dans le dernier 400 mètres. La pointe de vitesse du successeur de Kenekisa Bekele (sacré en 2004 et 2008) a fait la différence.

Mais rien n'était trop grand vendredi pour le vice-champion du monde du 5.000 m, vainqueur à 21 ans au finish d'une course indécise, pour inscrire fièrement son nom sur le palmarès du 10.000 m à la suite des légendes de son pays : Haile Gebrselassie (1996 et 2000) ou encore Tirunesh Dibaba chez les femmes (2008 et 2012).