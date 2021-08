Sénatoriales partielles : Le RHDP remporte le scrutin dans 5 régions

Les élections sénatoriales partielles qui se sont tenues le week-end dernier ont tourné à l'avantage du RHDP. Le parti d'Alassane Ouattara a remporté le scrutin dans l'ensemble des 5 régions où le vote a eu lieu.

Le RHDP impose sa suprématie aux sénatoriales partielles

Depuis l'avènement de la troisième République, le Parlement ivoirien est désormais bicaméral. Ce bicamérisme se traduit par l'apparition du Sénat aux côtés de l'Assemblée nationale, déjà existante. L'institution sénatoriale, dirigée par l'ancien Premier ministre Jeannot Kouadio-Ahoussou, comporte 99 membres, dont 33 sont nommés par le Président de la République, et 66 élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé d'élus locaux et nationaux.

Le 24 mars 2018 a eu lieu dans les 33 régions de Côte d'Ivoire, la première élection du genre qui a consacré la victoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) avec 50 Sénateurs, contre 16 indépendants. Cependant, dans les régions des Grands-Ponts et du Kabadougou, les élus sont décédés. Quant à celles du Bounkani, du Gontougo et de la Nawa, les Sénateurs ont démissionné. D'où l'organisation dans lesdites régions d'élections sénatoriales partielles.

Aussi, le samedi 31 juillet 2021, se sont effectivement tenues ces élections dans les cinq (5) régions concernées. Suivant les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI), ont remporté, dans la région de Bounkani, Kambiré Sié (77,79%), dans la région de Gontougo, Kossonou Kouassi Ignace (67,48%), dans la région des Grands Ponts, Mélèdje Aboud Hilaire (65,85%), dans la région de Kabadougou, Diaby Vassiriki (99,20%), et enfin dans la région de la Nawa, Baflan Laure (63,71%). Tous issus du parti présidentiel, le RHDP.

À noter que le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est également majoritaire à l'Assemblée nationale avec ses 137 sièges et autres députés indépendants qui ont rejoint le groupe parlementaire RHDP.