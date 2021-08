Agnéby-Tiassa : Le Conseil régional "gâte" les majors au CEPE, BEPC et BAC

Les meilleurs élèves aux examens à grand tirage de l’année scolaire 2020-2021, de la région de l' Agnéby-Tiassa, ont été primés le dimanche 1er août 2021, à la préfecture d’Agboville, lors de la 3e édition de la journée de l’excellence régionale. Une initiative du Conseil régional de l' Agnéby-Tiassa, dirigé par le ministre de la Santé, Dimba N’Gou Pierre dont l'objectif est de faire la promotion du travail bien fait.

Agnéby-Tiassa : Les meilleurs élèves au CEPE, BEPC et BAC de l'année de 2020-2021, primés

Au nombre de 23, les majors au CEPE, BEPC et au Baccalauréat, issus de Tiassalé, Sikensi, Taabo et d’Agboville, ont reçu des kits scolaires, des ordinateurs portables et des enveloppes. Les résultats aux examens scolaires ont enregistré une forte baisse au niveau national. 52,51% contre 95,31 en 2020 au CEPE ; 41,27% contre 53,17% en 2020 au BEPC; et 29,24% contre 40,08% en 2020 au Baccalauréat. Cela s’est ressenti aussi dans l’Agnéby-Tiassa : 54,02% pour le CEPE; 31,64% pour le BEPC; et 23,62% pour le BAC toutes séries confondues.

« Ces résultats ont l’avantage de nous réveiller et de nous secouer de nos torpeurs scolaires comme la fleur de lotus qui jaillit des marécages et de la boue. Nous devons donc en tirer les leçons et redonner à la région ses lustres d’antan sur le plan éducatif. La récompense est d’origine divine. Elle suscite une saine émulation et galvanise les plus faibles, mais aussi les plus paresseux. Mieux, elle a une valeur symbolique. Et, au-delà de l’aspect festif, il s’agit, pour nous, d’une quête de la perfection et de l’élévation à l’image de notre parrain, monsieur le ministre de la Santé », a souligné Antoinette N’Goran Péné, directrice régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation(DRENA) d’Agboville.

Prenant la parole, le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, le ministre Dimba N’Gou Pierre s’est félicité de l’institution de cette journée dédiée à la célébration du mérite. « La célébration des meilleurs dans l’Agnéby-Tiassa, est l’occasion de faire le bilan d’une politique qui occupe une place prépondérante dans notre programme pour la présente mandature… Il s’agit pour nous répondre à une problématique posée par le chef de l’État, son Excellence Alassane Ouattara, et qui se résume en "Bâtir un Ivoirien nouveau", qui doit être un Ivoirien instruit à la culture du travail », soutient le premier responsable de la Santé en Côte d'Ivoire.

Puis, il a égrené l’ensemble des actions posées dans le domaine de l’éducation au niveau régional durant les 3 dernières années. « Le défi qui nous attend est immense et nous espérons pouvoir ensemble le relever. Notamment : renforcer les acquis de ces trois dernières années en améliorant le taux de couverture de la région en établissements scolaires (un collège dans chaque chef-lieu de sous-préfecture et dans les gros villages), doter d’équipements modernes les établissements et multiplier par 2 le nombre d’élèves bénéficiant des appuis, en établissant une adéquation entre l’aide aux enfants et leurs résultats scolaires. En somme, devenir un modèle de région refuge pour la connaissance », promet l’ancien directeur général de l’Ageroute, Dimba Pierre. Les lauréats au FENACMIS (festival national des arts et culture en milieu scolaire, issus de la région, ayant occupé la 1ère place option cinéma et 2e place option chant-chorale, ont été aussi primés, en marge à cette célébration.

Tizié TO Bi

Correspondant régional