Divo, Logoualé: Le Gal Vagondo Diomandé sur les fronts de la solidarité

Les populations de la sous-préfecture de Logoualé ont célébré, samedi 31 juillet 2021, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la sécurité. Parrain d’une double cérémonie de valorisation et d’appui à l’autonomisation des femmes, Diomandé Vagondo s’est fait représenter par Mme Gonto Koui Pélagie, cadre au F.E.R (Fond d’Entretien Routier).

"Avec le ministre Vagondo Diomandé, le grand Ouest retrouve ses repères et un souffle nouveau"

« Je voudrais saluer la mobilisation exceptionnelle des femmes et des jeunes autour de leur leader, le ministre Vagondo. La pluralité de mouvements de soutien à son honneur démontre votre attachement à ce grand monsieur aux qualités multiples. Homme d’action et de terrain, le général parle peu. Il préfère poser des actes concrets. Ceux qui manquent de solution sont ceux-là mêmes qui parlent beaucoup. Votre frère, le général a la solution. Il est la solution à vos problèmes. C'est pourquoi, vos demandes en équipements et de la construction d'un entrepôt sont des acquis. Il le fera avant la fin d'année», a indiqué la représentante du parrain.

Sous la conduite du maire de Logoualé, Jeannette Badwell, les 141 associations de femmes ont manifesté leur joie dans le choix de la personne du général Vagondo et de ses actions multiples en faveur de toutes les communautés par des dons en vivres et non-vivres au couple Vagondo. Avant la clôture de la cérémonie, 10 broyeuses et plus de 2 millions de francs ont été offerts aux femmes et aux chefs coutumiers. À Divo, l'Union des Cadres Yacouba (UCYDI) fêtait le même jour son 20è anniversaire. Parrainée par le ministre de l'Intérieur et de la sécurité, Vagondo Diomandé, cette édition a été marquée par l'hommage au président de la République pour la nomination d'un valeureux fils Dan. Danin Magloire, conseiller régional du Tonkpi, représentait le parrain de la cérémonie.

« Voici 20 ans que notre région connaît l'un des plus détestables retards en termes de développement. La ressource humaine abondante n'a pas su porter haut la dignité Dan. Avec le ministre Vagondo, le grand Ouest retrouve ses repères et un souffle nouveau. Vous avez votre Leader, le Général Vagondo Diomandé. Prenez-en soin ! », a déclaré le porteur du message du ministre de la sécurité. À travers les cérémonies de Logoualé et de Divo, le ministre ivoirien de la Sécurité souhaite réunir davantage les enfants du Tonkpi dans un élan de fraternité et de profonde solidarité. Message bien perçu par tous les participants.

Une correspondance de Sony WAGONDA