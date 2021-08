Cristian Romero, le compatriote de Messi, fait vibrer le mercato

Performant avec l’Atalanta en Serie A, Cristian Romero, vainqueur de la Copa america, attise de nombreuses convoitises aux quatre coins de l’Europe.

L'Atalanta a refusé 50 millions d'euros pour Cristian Romero

Il y a des joueurs qui sont très convoités durant ce mercato estival, et notamment un, à savoir Cristian Romero. Après une prestation consacrante lors de la dernière Copa América, le défenseur argentin Cristian Romero a attiré l’attention de plusieurs équipes et malgré le fait que l’Atalanta ait activé l’option d’achat de sa passe il y a quelques semaines, le footballeur pourrait être transféré dans une autre équipe européenne.

Si Cristian Romero quitte finalement l'Atalanta, ce sera pour un montant record. La presse italienne affirme que la Dea aurait refusé pas moins de 50 millions d'euros pour le joueur.

Cristian Romero pourrait être l'un des transferts de l'été en Italie. Mais l'Atalanta a la main et ne semble pas vouloir le laisser partir à n'importe quel prix.

Manchester United a ajouté le défenseur central de l’Atalanta à sa liste restreinte alors que le club cherche à renforcer sa ligne de fond cet été.

Trouver un partenaire à long terme pour Harry Maguire a longtemps été l’une des principales priorités d’Ole Gunnar Solskjaer, Victor Lindelof et Eric Bailly n’étant pas considérés comme des candidats appropriés pour le rôle.

Le Barça et Tottenham à l’affût

Dans les dernières heures, l’intérêt de Barcelone a perdu de sa vigueur, un club qui a urgemment besoin de baisser la masse salariale de son effectif pour parvenir au renouvellement de Lionel Messi, mais d’autres institutions désireuses d’embaucher le saguero, sont apparues.

Ainsi, on savait que Tottenham Hotspur négocierait avec l’Atalanta pour acheter le joueur de 23 ans de Cordoue, choisi comme le meilleur à son poste lors de la saison 2020/2021 de Serie A. Comme le rapporte le journaliste italien Fabrizio Romano : « Tottenham a un accord à titre personnel avec le central argentin Cristian Romero jusqu’en juin 2026. Ce n’est pas vrai que le joueur refuse les Spurs ».

Bien qu’il ait précisé: “Tottenham et Atalanta négocient actuellement sur le taux, un accord n’a pas encore été trouvé, les pourparlers se poursuivent.” Avant la Copa América, Manchester United semblait avoir pris les devants dans la lutte pour rester avec Romero, même si maintenant c’est Tottenham qui a donné la première place.

Les Spurs auraient déjà manifesté leur intérêt à l’équipe de Bergame et proposeraient au Colombien Davinson Sánchez dans le cadre de l’opération, de la fermer au plus vite. La question de Romero est analysée par les dirigeants de l’Atalanta, qui ont fait un grand pas en exécutant la clause Cuti et en lui signant un contrat jusqu’en juin 2026.

L’idée de principe est de le retenir, selon Luca Percassi, PDG du club de Bergame, en dialogue avec le média italien Tutto Mercato : « Le principe que nous avons suivi ces dernières années est que les transferts doivent nous renforcer, pas nous affaiblir. C’est notre idée ».