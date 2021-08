Côte d'Ivoire : Comment Laurent Gbagbo entend régler le cas Soro

De retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a rencontré son grand rival Alassane Ouattara. L'ex-chef d'Etat a récemment confié que lui et son successeur ont abordé le cas Guillaume Soro.

Côte d'Ivoire : Gbagbo et Ouattara parlent de Guillaume Soro

Ce n'est plus le grand amour entre Alassane Ouattara et Guillaume Kigbafori Soro. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vit en exil depuis le 23 décembre 2019, à la suite de son retour manqué à Abidjan. Condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne est accusé d'avoir voulu renverser le régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Il faut noter que certains de ses proches ont éégalement écopé de lourdes peines de prison. Son avocate Affoussiata Bamba Lamine, Koné Kamaraté Souleymane dit Soul, le commandant Kassi Kouamé Jean-Baptiste, Zebret Souleymane, mais aussi Kamagaté Adama, Silué Neguerdjoman Emmanuel, Bamba Souleymane et son conseiller en communication Touré Moussa ont été condamnés à 20 ans de prison. Cependant, Guillaume Soro continue de clamer qu'il rentrera en Côte d'Ivoire pour mener le combat pour l'instauration de la démocratie. Le patron de GPS (Générations et peuples solidaires) ne manque aucune occasion pour mobiliser ses troupes.

Mardi 27 juin 2021, Alassane Ouattara a reçu en audience Laurent Gbagbo au Palais de la présidence de la République. Au cours d'un échange avec des conjointes des détenus de la crise postélectorale de 2010-2011, le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) a révélé que lui et le chef de l'Etat ont évoqué le cas de Guillaume Soro.

"Le président Ouattara m'a dit deux mots de Soro. Donc, tout ça, ça fait partie de nos combats, mais il faut aller pas à pas. Pour le moment, c'est ceux qu'on peut sortir par un décret, après les autres, je vais aussi monter au créneau pour parler d'eux pour qu'ils reviennent au pays", a confié le "Woody" de Mama.