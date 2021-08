Fortement critiqué, KKB distingué « Homme politique de l'année »

Alors qu'il est sous le feu des critiques, Kouadio Konan Bertin dit KKB vient de recevoir la distinction de l'homme politique de l'année. Distinction à lui offerte, lundi, par l'armée ivoirienne.

L'armée ivoirienne distingue le ministre Kouadio Konan Bertin (KKB)

Nommé ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale par le président Alassane Ouattara, à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2020, Kouadio Konan Bertin alias KKB avait annoncé d'entrée qu'il apparait comme « celui qui veille désormais sur la paix ». À ce titre, l'ancien président des jeunes du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) s'était engagé à oeuvrer au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, ainsi que d'autres réfugiés ivoiriens.

Cependant, le 17 juin 2021, le ministre ivoirien de la Réconciliation n'était pas à l'accueil de l'ancien chef d'État au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët Boigny d'Abidjan. Absence qui avait suscité une vive polémique sur les rives de la lagune Ébrié.

Et comme si cela ne suffisait pas, lors de la rencontre entre les Présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, le 27 juillet 2021, Kouadio Konan Bertin avait également brillé par son absence. Ses détracteurs n'ont encore pas manqué de fustiger cette autre non-présence à ce moment capital et plein de symboles pour la réconciliation nationale. Les fréquentes interventions sur les réseaux sociaux d'Eugène Djué, proche collaborateur de KKB, n'ont pas empêché les critiques de suivre leur cours.

Lors de la célébration de la 3e édition de la fête des armées, le lundi 2 août, à la place d’armes général Ouattara Thomas d’Aquin de l’État-major, Kouadio Konan Bertin (KKB) a reçu la distinction de « l’Homme politique de l’année ». « Il a fait quoi pour mériter çà ? », s'est interrogé un internaute. À noter que Kouadio Konan Bertin a affronté le Président Alassane Ouattara, lors de la présidentielle 2020. Il avait obtenu 1,99% des voix contre 94,27 % pour le président sortant.