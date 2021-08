Marine Le Pen appelle à « saisir les bateaux des ONG pro-migrants »

L’immigration clandestine est devenue un véritable fléau dans le monde. Pour Marine Le Pen, pas question de laisser les sauveteurs porter secours à ces migrants illégaux.

Marine Le Pen : « Les Français et les Européens ne veulent pas de cette immigration ! »

Il ne se passe plus de jours sans que l'on apprenne qu'un bateau bourré de migrants s'est renversé en pleine Méditerranée. Des centaines de corps repêchés au file des mois.

De nombreuses ONG se sont donc constituées pour porter secours à ces candidats à l’immigration, qui tentent l’aventure au risque de leur vie. La dernière opération du genre est livrée par L’ONG SOS Méditerranée, qui fait état de plus de 700 migrants, qui ont été secourus au large de Malte et de la Libye, samedi et dimanche, alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée à bord d’embarcation de fortune.

Océan Viking, Sea-Watch sont entre autres les navires de sauvetage affrétés par des Organisations non gouvernementales (ONG) européennes ou plus spécifiquement allemandes, pour porter secours à ces personnes en détresse

À en croire le confrère Corsematin, Céline Schmitt, porte-parole en France du Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU, a appelé début juillet, l’Europe à se doter en urgence d’un mécanisme de répartition automatique, prévisible et solidaire des migrants secourus afin de leur offrir les gages d’un meilleur accueil et de ne pas laisser uniquement les pays frontaliers de la Méditerranée en première ligne.

« Si on regarde la Méditerranée centrale, l’an dernier, ce sont moins de 50 000 personnes qui arrivent », avait-elle déclaré à cet effet, avant d’ajouter : « C’est totalement gérable au regard de la population européenne et au vu du nombre de personnes déracinées dans le monde, qui a atteint 82 millions de personnes. »

Marine Le Pen ne partage cependant pas cette vision tendant à porter secours à ces migrants illégaux. Dans un message posté sur son compte Twitter, la présidente du Rassemblement national (RN) a lancé cette question rhétorique : « Qu’est-ce que les autorités attendent pour saisir les bateaux de ces ONG pro-migrants et mettre fin à leurs opérations illégales, souvent faites en lien avec les passeurs ? » Puis, elle ajoute : « Les Français et les Européens ne veulent pas de cette immigration ! »

Eu égard à ces réactions antinomiques, la polémique autour de la question de l'immigration clandestine est visiblement loin de son épilogue.