Mali : Grave accident de la circulation à Ségou, bilan très très lourd

Un accident de la circulation s'est produit, ce mardi 3 août 2021, dans la localité de Zambagou, près de Ségou. Un bilan provisoire de ce drame fait état de 37 personnes tuées, et plusieurs autres blessés.

37 voyageurs périssent dans un accident de la circulation à Ségou

Un accident de la circulation a endeuillé le Mali, ce mardi. Une collision entre un bus et un camion s'est, en effet, produite dans la localité de Zambougou, dans la région de Ségou, dans le centre malien. À en croire le ministère malien des Transports, le bilan provisoire de ce grave accident fait état de « 37 morts et des blessés graves », dont des cas très sérieux.

Les circonstances, encore moins les détails de cet accident, n'ont été précisés dans le message publié sur le compte Twitter du Gouvernement malien. Cependant, de nombreuses personnalités de premier plan se sont rendues sur les lieux du drame pour apporter leur solidarité et leur compassion aux sinistrés et à leurs proches. Nous apprenons toutefois que les blessés ont été conduits dans le centre de santé le plus proche pour y recevoir les premiers soins.

Une vidéo et des images dudit accident ont d'ailleurs été publiées sur les réseaux sociaux. L'on peut noter la gravité de cet accident, avec le bus renversé, ainsi que des victimes jonchant au sol.

Force est cependant de constater que l'axe Bamako-Ségou connait de fréquents accidents ces dernières années. Depuis la rénovation de cette voie expresse, il ne se passe plus de mois ou de semaine sans qu'un accident de la circulation, avec mort d'homme, ne soit signalé. Et ce, en dépit de la sensibilisation de l’Agence nationale de la sécurité routière sur des radios locales.

Le Mali, faut-il le rappeler, est dans une période de transition. À la suite du double coup d'État sur Ibrahim Boubacar Kéita et Bah N'Daw, le pays est dirigé par le Colonel Assimi Goita, avec pour Premier ministre Choguel Maïga.