Éliminés des JO de Tokyo, les Eléphants rentrent sans tambours

JO Football: Les Eléphants Espoir sont arrivés à Abidjan depuis lundi. Une cérémonie pompeuse prévue au siège de la FIF a finalement été annulée.

Les Eléphants olympiques boudent une cérémonie de la FIF

Eliminés en quart de finale aux jeux olympiques de Tokyo 2020, Les Eléphanteaux sont rentrés au pays, lundi 02 août 2021, apprend-on d’une note du ministère.

Après leur élimination en quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo, samedi, face à l’Espagne (2-5 a.p.), la sélection U23 de Côte d’Ivoire a atterri lundi à Abidjan. La Fédération ivoirienne (FIF) indique que Max-Alain Gradel et ses coéquipiers ont été accueillis «au pavillon d’honneur de l’aéroport Félix Houphouêt-Boigny par le directeur de cabinet du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive, M. Alla Yao François qui était en compagnie de Me Abé Simon, membre du comité de normalisation de la FIF».

Le représentant du Ministre Paulin Danho a dit des mots d’encouragement à l’endroit des pachydermes qui sont passés à côté d’un exploit lors du tournoi.

“Nous vous félicitons et encourageons pour tout ce que vous avez fait à ces jeux. Vous vous êtes battus vaillamment. Le gouvernement est reconnaissant de la manière dont vous avez défendu les couleurs nationales. La nation peut toujours compter sur vous. Rentrez dans vos familles la tête haute, faites en sorte qu’aux prochains jeux olympiques, nous ayons des résultats plus honorants”, a félicité M. Alla.

L’équipe de football olympique a hérité du groupe D où évoluaient le Brésil, l’Allemagne et l’Arabie saoudite. Les Eléphants U23 ont disposé des saoudiens (2-1), tenu tête au Brésil (0-0) et à l’Allemagne (1-1). Malheureusement, ils ont été sortis en quart de finale par l’Espagne (2-5) aux prolongations après un nul (2-2) au terme du temps réglementaire.

‘’Laissez-nous tranquilles‘’

Une cérémonie en grande pompe était ensuite programmée au siège de la FIF, mais celle-ci a été annulée en raison des réticences des joueurs. En cause : pas de problèmes de primes ou autre, mais simplement une déception à évacuer après l’élimination. Gradel a donné le ton sur facebook : «Nous ne pensons pas que nous méritons un accueil triomphal car au final nous n’avons ramené aucune médaille au pays», a lancé le capitaine de la sélection Olympique.

«La cérémonie, c’est pourquoi et pour qui ? Laissez-nous tranquilles », a ajouté un autre membre de l’équipe, cité sous couvert d’anonymat par le journaliste ivoirien Séverin Sanh. Les jeunes Eléphants et leurs trois aînés présents à Tokyo au titre de jokers (Gradel, Bailly et Kessié) vont désormais regagner leurs clubs respectifs.