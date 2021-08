Elown Kiff no beat: "Je ne vais ni à l'église ni à la mosquée mais …"

Le jeune rappeur, Elown, appartient-il à une communauté religieuse ? A-t-il eu recours à des pratiques occultes pour avoir le succès ? L’artiste s’est prononcé sur ces sujets.

Elown: ‘’Pour l'instant, je crois en moi, en mon travail‘’

Elown est connu de tous dans le milieu du showbiz en Côte d’Ivoire. Membre très influent du groupe Kiff no beat qui a régné sur le rap ivoire pendant plus de 10 ans, il s’est aujourd’hui lancé dans une carrière solo à l’instar de ses autres compagnons (Didi B, Jochar, Black K, et Eljay ).

Et le moins que l’on puisse dire , c’est que le jeune homme connait un véritable succès puisque les titres qu’il a dévoilés en solo ont été adoptés par les mélomanes ivoiriens, comme le témoigne le nombre de vues cumulées sur Youtube. Demain ya pas cours (3,8 millions de vues ) , C’est l’enfant de qui ( 2,3 millions de vues ), Doucement oh ! (4. 3 millions de vues).

De plus, l’artiste prépare présentement un featuring avec une super star du rap français qui n’est autre que Black M, ce qui propulsera très certainement la carrière d’Elown vers l’international.

A l’instar de tous les artistes à succès, Elown n’échappe pas aux soupçons de nombreux observateurs sur le recours à des pratiques occultes. L’artiste s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet, affirmant n’avoir jamais eu recours à ce genre de pratique. Elown a informé également qu’il n’appartient à aucune confession religieuse.

« Je ne vais ni à l’église ni à la mosquée. Je n’aime pas faire les choses à moitié. J’aime faire les choses entièrement. Donc, pour l’instant, tout ce qui est spirituel ne m’intéresse pas. Je ne vais ni à l’église ni à la mosquée, gbass et maraboutage ne m’intéressent pas également.

Le jour où je me sentirai prêt à me consacrer entièrement au spirituel, je le ferai, car je ne veux pas appartenir à une communauté religieuse et ne pas respecter ses prescriptions. Donc, pour l’instant, je crois en moi, en mon travail et en mes rêves», a-t-il confié dans l’une de ses sorties sur la toile.