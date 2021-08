Katinan à Ouattara : « On doit voir clair dans cette affaire de métro »

Pour une fois, Justin Koné Katinan est en phase avec le président Alassane Ouattara sur le pharaonique projet du Métro d'Abidjan. Mais l'ancien ministre du Budget de Laurent Gbagbo entend voir clair dans ce projet qui coûtera plus de mille milliards de FCFA à la Côte d'Ivoire.

Katinan à propos du Métro d'Abidjan : « On n’a pas besoin de ça »

La Côte d'Ivoire s'est engagée dans la mise en oeuvre d'un grand projet relatif à l'installation d'un train urbain dans la métropole d'Abidjan et sa banlieue. Pour ce projet dont la réalisation est confiée à un consortium français, Emmanuel Macron avait alors déclaré : « Je dirais, tout particulièrement, un projet qui nous est cher à l’un et à l’autre (...) c’est celui du train urbain d’Abidjan. Et je me réjouis, à ce titre, des progrès dans la finalisation du contrat. » Mais jusque-là, les travaux de réalisation de ce projet qui devait permettre un « aménagement cohérent de la ville d'Abidjan » n'ont jusque-là pas démarré.

Justin Koné Katinan, porte-parole de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, est alors monté au créneau pour attirer l'attention de ses compatriotes sur ce projet très onéreux, qui suscite, dès lors, de nombreuses polémiques quant à sa réalisation effective.

Face au Collectif des enseignants membres du FPI (CEFPI), vendredi dernier, l'ancien membre du dernier gouvernement de Gbagbo Laurent a, d'entrée, déclaré : « Pour une des rares fois, je suis d’accord avec le Chef de l’État ivoirien. » Le projet traîne certes, mais Katinan estime qu'il ne sert à rien d'accélérer les travaux, pour, in fine, voir les locomotives stationnées pour défaut d'électricité, comme c'est le cas à Dakar. « On ne peut pas s’amuser », prévient l'ancien exilé.

Évoquant le coût de 1044 milliards FCFA pour la mise sur rail du Métro d'Abidjan, l'ancien ministre du Budget, qui a été condamné dans l'affaire du braquage de la BCEAO, se veut plus incisif. « On doit voir clair dans cette affaire de métro. On nous dit qu’on veut faire un métro qui fait 1044 milliards de FCFA. (…) On n’a pas besoin de ça ! » a-t-il déclaré, avant de marquer son désaccord quant à la réalisation et l'exploitation du projet par des sociétés françaises.

« Pourquoi ? Ce sont trois sociétés françaises qui forment le consortium d’entreprises qui feront le travail. Ça veut dire que, nous allons prendre 1044 milliards de FCFA, investir dans un projet qui retourne totalement à la France. Et nous, ce qu’on aura, ce sont des rails et des locomotives dont nous ne sommes pas sûrs qu’après le temps d’exploitation, ce sera encore en bon état, puisque la convention dure 40 ans », s'est offusqué l'opposant ivoirien.

Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports, faut-il le rappeler, avait déclaré, lors de l’émission « Les grands rendez-vous de l’Expression », que la première ligne de ce train urbain serait livrée en 2022.