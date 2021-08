Assirifix Armand aux jeunes filles: "Faites attention à Emma Lohoues"

L’artiste ivoirien Assirifix Armand, exhorte les jeunes filles à ne pas suivre l’exemple de l'actrice Emma Lohoues.

La jeune et belle actrice ivoirienne Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, elle lance par moments des castings afin de recruter des jeunes filles à qui elle offre du boulot.

Dans une récente sortie sur la toile, Emma Lohoues a exhorté les jeunes filles à se battre dans la vie; elle a révélé avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil. ''Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts ; j'ai eu à être insultée par des patrons...Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait...Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage ; d'échec en échec, on finit par réussir'', a-t-elle conseillé.

Femme épanouie, la jeune femme s’offre par moments quelques folies qu’elle n’hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. Ses séjours dans des endroits paradisiaques, ses shoping dans de luxueuses boutiques, ses virées nocturnes; la belle Emma Lolo les fait vivre à ses followers.

Ce qui fait forcément des envieuses quand on sait que la fille d'Eugène 1er, est suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Cependant, l'artiste ivoirien, Assirifix Armand, lui, exhorte les jeunes filles à ne pas chercher à faire comme l'ex-copine de feu Dj Arafat.

« … Les petites sœurs, faites attention à Emma Lolo, ce n’est pas votre camarade, c’est une très grande actrice qui n’a pas encore montré tout son potentiel. Elle est intelligente et très réfléchie dans sa démarche …ne la suivez pas bêtement…je parle pour ne pas que les jeunes filles fassent des folies avec leurs petits jetons… », a-t-il conseillé lors de son passage à l’émission WAM sur Life TV.