Liverpool a annoncé la prolongation du contrat de Fabinho

Fabinho, le milieu de terrain brésilien de Liverpool, a prolongé son contrat pour plusieurs saisons avec les Reds, a annoncé mardi le club de Premier League.

Fabinho: L'ancien Monégasque se sent bien chez les Reds

Recruté par Liverpool en 2018 lorsqu'il évoluait à l'AS Monaco pour 45 millions d'euros, Fabinho est le deuxième joueur-clé de l'équipe de Jürgen Klopp à prolonger son séjour à Anfield après le défenseur Trent Alexander-Arnold le mois dernier. Son contrat était initialement censé prendre fin en juin 2023. "Je suis très heureux ici depuis trois ans, a déclaré le milieu de terrain brésilien de 27 ans. J'ai beaucoup appris avec le manager, le staff et mes coéquipiers".

Selon des médias anglais, la prolongation porte sur cinq saisons, jusqu'à l'été 2026: «Je voulais rester dans ce club, continuer à jouer pour Liverpool. Maintenant, c'est officiel et je suis vraiment heureux», confie le joueur sur le site officiel du club. «Ces trois dernières saisons, j'ai beaucoup appris avec le manager (Klopp), tout l'encadrement, avec les gars aussi», ajoute Fabinho, 27 ans, arrivé de Monaco en 2018, qui aurait été en fin de contrat en 2022. En 122 matches sous le maillot des Reds, le Brésilien a contribué notamment à deux titres historiques et très attendus: celui de champion d'Angleterre et celui de champion d'Europe, en remportant la finale de la C1.