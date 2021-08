Orientation Bac 2021 : Les préinscriptions démarrent le 10 août

Dans le cadre de l'orientation du Bac 2021, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique apprend que les préinscriptions dans les universités publiques et privées, ainsi que dans les grandes écoles débutent le mardi 10 août 2021.

Orientation Bac 2021 : Voici où effectuer sa préinscription

"Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les préinscriptions dans les universités publiques et privées et dans les grandes écoles privées au titre de l’année universitaire 2021-2022 se font sur la plateforme : www.orientationsup.net", peut-on lire dans un communiqué.

Par ailleurs, le ministre Adama Diawara précise que "l’opération débute à partir du 10 août et prend fin le 31 août, à minuit, délai de rigueur". Il ne faut pas oublier que passé ce délai, les candidats admis au Bac 2021, non préinscrits, ne pourront pas être orientés. "À noter qu’il est recommandé au bachelier de procéder personnellement sa pré-préinscription, car il y va de son avenir. La procédure d'inscription se fait en premier lieu par le paiement des frais d'inscriptions avec les différents opérateurs mobiles et ensuite se rendre sur la plateforme orientationsup.net pour faire son inscription en ligne. Pour toutes les questions, un mail est disponible [email protected]", poursuit le communiqué.

La note fait savoir aux bacheliers qu'une fois qu'ils auront soumis leur choix, ils n'auront plus la possibilité de les modifier. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique recommande donc aux futurs étudiants qui ne sont pas prêts à opérer leur choix de revenir plus tard quand ils auront pris leur décision. Il est donc important de choisir les options d'orientation avant de commencer son inscription en ligne. Aussi, dès à présent, les bacheliers concernés (officiels et libres) doivent-ils se rendre sur la plateforme pour consulter les offres de formations de l’enseignement supérieur.