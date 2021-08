Ta Lou Marie Josée pleure Hamed Bakayoko après l'échec aux JO 2020

Au lendemain de sa finale perdue aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, la sprinteuse ivoirienne Ta Lou Marie Josée a publié un message en hommage à feu le Premier ministre Hamed Bakayoko.

Ta Lou Marie Josée: ''Ces trois (3) dernières années ont été tellement difficiles pour moi''

Ta Lou Marie Josée est sortie des jeux olympiques de Tokyo 2020 sans la moindre médaille. La sprinteuse ivoirienne a perdu, mardi 3 août 2021, la finale du 200m en terminant à la 5ème place avec un chrono de 22’27, loin derrière la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah (1ère 21.53s). Ta Lou Marie Josée s'était déjà inclinée, samedi dernier, en finale du 100 mètres. Une grosse déception pour la flèche ivoirienne qui avait pourtant affiché ses ambitions de décrocher la médaille d'or à ces Jeux Olympiques.

Au lendemain de la finale perdue aux 200 mètres, Ta Lou Marie Josée a publié un long message dans lequel elle affiche sa déception tout en expliquant qu'elle a rencontré de réelles difficultés ces dernières années. '' Comment vous dire merci pour tout ce soutien, pour cet amour que vous me portez des quatre (4) coins du monde? J’ai vu des Ivoiriens, des Africains, unis pour moi, mais aussi pour tous mes collègues qui se sont battus corps et âme. A cet effet, je félicite ma sœur Ruth Gbagbi pour sa médaille. J’aurais tant aimé vous ramener une médaille. Je me suis battue jusqu’au bout, avec détermination et je n’ai aucun regret, juste de la reconnaissance et de la gratitude'', a-t-elle indiqué.

Puis d'ajouter: ''Ces trois (3) dernières années ont été tellement difficiles pour moi, mentalement, financièrement mais surtout physiquement. Être capable d’accomplir tous ces résultats à ces Jeux, alors qu’en avril, j’avais encore des doutes… mal au pied, être testée positive au Covid… DIEU seul sait. Je ne me plains pas. Pourquoi le ferais-je alors que DIEU m’a montré sa gloire et sa miséricorde?''.

Ta Lou Marie Josée: "La mort d'Hamed Bakayoko m’affecte encore parce que..."

Par ailleurs, Ta Lou Marie Josée a rendu un hommage au défunt Premier ministre Hamed Bakayoko décédé le 10 mars 2021. '' J’aimerais rendre hommage à une personne qui savait mes difficultés et n’a pas hésité à m’aider financièrement, spontanément. Une personne qui n’est plus aujourd’hui. Une personne dont la mort m’affecte encore parce que sans cette personne, je ne pense pas que j’aurais pu courir à ces JO. Feu Monsieur le Premier Ministre Hamed Bakayoko qui, en 2019 et en fin 2020, m’a aidée pour mes soins. Je vous remercie. Que votre âme repose en paix et que Dieu veille sur votre famille'', a-t-elle ajouté, adressant également ses remerciements au ministère de la Promotion des Sports et du développement de l’économie sportive.

''Je remercie le comité national olympique de la Côte d’Ivoire CNO-Côte d'Ivoire pour la confiance, celle de m’avoir accompagné dans mon rêve olympique pendant encore 5 ans. Merci à ma Fédération: Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, pour le travail abattu. A mon coach qui, pendant toutes ces années, a été présent et a fait de moi la grande athlète que je suis devenue. Enormément merci. À mon staff managérial Rosa Associati Management, qui s’est toujours battu corps et âme et surtout d’avril jusqu’à maintenant pour me mettre sur pieds, je vous remercie. Vous avez tant fait. A mon manager à Abidjan qui est plus qu’un frère, merci pour tout grand frère. Merci à Equinox GYM qui a bien voulu nous offrir, à mon groupe d’entraînement et moi, une entrée gratuite afin que nous puissions nous préparer… Mention spéciale à ma FAMILLE ( biologique, spirituelle, d’adoption, proche…) A mon sponsor Nike, merci de continuer à me compter parmi vous . J’ai tellement de personnes à remercier… À toutes les personnes qui me soutiennent à travers le monde...'', a conclu Ta Lou Marie Josée.