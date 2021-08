Fait divers: Recherché, un lieutenant arrêté pour escroquerie

Un fait divers rapporté par le Tribunal militaire d'Abidjan a retenu notre attention. En effet, le sous-lieutenant KCD, accusé d'avoir escroqué plus d'une dizaine de personnes, vient d'être conduit à la Maison d'arrêt militaire d'Abidjan (MAMA).

Fait divers : Un lieutenant écroué pour escroquerie

Selon un fait divers publié par le Tribunal militaire d'Abidjan (TMA), le sous-lieutenant KCD croupit actuellement à la Maison d'arrêt militaire d'Abidjan (MAMA). Que lui est-il reproché ? Notre source indique que le mis en cause a réussi à soutirer de l'argent à plusieurs victimes dont la majorité des femmes. Il leur a fait croire que dans le cadre de son travail, il est en stage en Chine. Le sous-lieutenant a promis des mèches naturelles et des casques de salon de coiffure aux dames. Il ne s'arrête pas là. KCD est parvenu à convaincre les hommes qu'il pourrait leur faire des véhicules de la Chine.

Les personnes touchées par KCD se sont réjouies de faire une bonne affaire avec le sous-lieutenant. Dès qu'il entre en possession de l'argent devant servir à acquérir les marchandises et les voitures, l'homme s'est fondu dans la nature. Le tribunal militaire d'Abidjan le faux stagiaire a mis les numéros de toutes ses victimes sur une liste noire et a bloqué leurs numéros de téléphone.

Les victimes ont vite découvert le subterfuge et ont saisi les autorités compétentes. Après cinq mois de recherches, le sous-lieutenant a été appréhendé le mardi 3 août 2021 au domicile de sa belle-mère. Le militaire est déféré devant le parquet d'Ange Kessi Kouamé, le commissaire du gouvernement. Il lui est reproché des faits d'escroquerie. KCD croupit actuellement à la Maison d'arrêt d'Abidjan. Par ailleurs, le Tribunal militaire d'Abidjan invite les populations à faire beaucoup attention aux militaires et policiers qui leur promettent réussite aux concours, dans les affaires et autres transactions financières.