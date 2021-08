Titrologie : "Gbagbo - Affi, la guerre reprend à nouveau"

La Titrologie du 5 août 2021 met en lumière la lutte de positionnement au sein du Front populaire ivoirien (FPI). La presse ivoirienne du jour se fait également l’écho du confinement du ministre de la Défense, à la suite de celui du président de la République, tous deux en contact avec une personne testée positive à la Covid-19.

Titrologie : « Ouattara va-t-il libérer les prisonniers politiques ? »

« Gbagbo-Affi : la guerre reprend à nouveau », indique d’entrée Soir Info. « Gbagbo-Affi : Guerre impossible, paix impensable », rétorque Le Miroir d’Abidjan. « Gbagbo va-t-il perdre face à Affi N’Guessan ? » « Affi peut-il survivre face à Gbagbo », s’interrogent les quotidiens L’Expression et Aujourd’hui. « Affi N’Guessan dit non à l’autocratie et met Gbagbo en garde », titre Le Jour Plus. « Convocation des instances du FPI : Affi prend des mesures; Guerre ouverte avec Laurent gbagbo », note L’Inter. « Crise au FPI / Usurpation de titre, Gbagbo s’expose à la prison », croit savoir L’Essor ivoirien. « Les pro-Gbagbo font de la forfaiture », dénonce Issiaka Sangaré (Secrétaire général du FPI) à la une de Le Patriote. « Affi convoque deux réunions extraordinaires pour préparer l’offensive contre Gbagbo », note Le Sursaut.

Dans cette guéguerre au sein du FPI, « Simone Gbagbo occupe l’espace médiatique et n’a pas encore dit son dernier mot », révèle Aujourd’hui. Le cas Simone Gbagbo soulevé par un expert : « Il y a une transition qui se met en place », affirme-t-il dans les colonnes de L’Inter, avant d’ajouter : « C’est une bataille qui a commencé depuis bien longtemps. » « Voici ce qui fait courir Katinan », écrit Le Rassemblement. « Simone à l’affût », commente L’Expression.

« Un secret entre Gbagbo et Guillaume Soro dévoilé », apprend-on de Le Sursaut. Le Temps explique « tout le sens de l’engagement de Laurent Gbagbo » pour la libération des détenus politiques. « Ce que Soro dit de Gbagbo », écrit Soir Info. « Guillaume Soro salue son geste empreint d’humanisme », précise Générations nouvelles.

Le discours du Président Alassane Ouattara est très attendu à la veille de la célébration des 61 ans d’indépendance de la Côte d’Ivoire. « Ouattara va-t-il libérer les prisonniers politiques ? » s’interroge Notre Voie. « Le régime Ouattara célèbre 10 ans d’autocratie », s’insurge Le Bélier. Terrorisme, microbes, enfants talibés, phénomène de besséton : « De graves dangers menacent le pays… », prévient Le Nouveau Réveil.

« Après Ouattara, son frère Birahima se confine », déclare Le Temps. « ADO et Téné Birahima confinés », confirme Le Mandat. « Le PDCI explose en trois blocs », révèle Le Matin. PDCI-RDA / Rencontre Comité politique - Grand Centre : « Allah Kouadio livre les dernières consignes du Président Bédié. » « Guikahué met en mission le Comité de synthèse national », poursuit le confrère.