USA: Rihanna désormais la chanteuse la plus riche du monde

Selon le magazine américain Forbes, la chanteuse Robyn Rihanna Fenty, plus connue sous le nom Rihanna, est désormais la musicienne la plus riche au monde.

Voici ce qui fait la fortune de Rihanna

Présente sur la scène musicale mondiale depuis plus de 15 ans, la chanteuse américaine de 33 ans Rihanna a, à son actif, une fortune qui dépasse le milliard de dollar. A en croire le célèbre magazine américain Forbes, la jeune femme est désormais la musicienne la plus riche au monde avec un compte en banque d’une valeur de 1,7 milliard de dollars ( 1,4 milliard d’euros).

Elle devance ainsi le chanteur et puissant homme d’affaires, Kanye West dont la fortune est aujourd’hui estimée à 1,3 milliard de dollars. A l’instar de ce dernier, la belle Rihanna a réussi à diversifier ses sources de revenus, et c’est d’ailleurs des cosmétiques que l’interprète d’ « Umbrella » tire l’essentiel de sa richesse.

Forbes révèle que 1,4 milliard de dollars des revenus de Rihanna, provient de sa ligne de maquillage, Fenty Beauty, dont elle partage les bénéfices avec le groupe LVMH de Bernard Arnault ( deuxième fortune mondiale et détenteur, par ailleurs, du puissant media européen Le Parisien).

Les 300 millions de dollars restants reposent sur sa ligne de lingerie, Savage x Fenty (environ 270 millions de dollars, selon Forbes), et sur ses nombreux tubes. Pour rappel, Rihanna a lancé sa ligne de maquillage dénommée Fenty Beauty en 2017 dans le but de varier les produits de beauté destinés aux hommes et aux femmes de couleur.

La chanteuse a véritablement fait le bon choix puisque, 4 ans plus tard, la marque est parvenue à détrôner celles d’autres vedettes comme Kylie Jenner ou Kim Kardashian.

Devenue en 2021 la musicienne la plus riche au monde, Rihanna peu booster davantage son business afin d’espérer détrôner la présentatrice américaine Oprah Winfrey, qui est la seule femme à la devancer dans le classement Forbes, et qui à l’heure actuelle, est l’artiste féminine la plus riche au monde avec une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars.