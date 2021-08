Cristiano Ronaldo et son Brabus Classe G V12 900 (400 millions FCFA)

Cristiano Ronaldo pose avec le G V12 900 « One of Ten » qu’il a ajouté à son impressionnante collection de voitures et montres rares comme la Rolex, la plus chère, un autre cadeau de sa femme Georgina Rogriguez.

Georgina Rodriguez ne compte pas pour faire plaisir à Cristiano Ronaldo

En février 2020, Cristiano Ronaldo s'est vu offrir par sa femme l'un des 10 Classe G V12 préparés par Brabus. Quand Georgina Rodriguez a fêté les 35 ans de son homme, il y a un an et demi, elle lui avait offert une voiture. Certes, c’est un âge qui se marque, mais ledit engin n’est pas du genre banal, c’est à la base un classe G du constructeur Mercedes, un véhicule que pas mal de footballeur professionnel, ont en affection.

C’est à la base un classe G du constructeur Mercedes. Et ce modèle précisément est ici revisité par le préparateur automobile allemand Brabus qui collabore avec la marque à l’étoile. Et le résultat n’est plus du tout le même : ce classe G version Brabus cache un moteur V12 de 900 chevaux. C’est un monstre de puissance, malgré son poids proche de 2,4 tonnes, il avale le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Et sa vitesse est bridée à 280 km/h, déjà énorme pour son gabarit.

Propriétaire de la voiture la plus chère du monde

Ce 4×4 rare, produit qu’en 10 exemplaires numérotés porte le nom : le G V12 900 « One of Ten ». Coût du bolide : environ 600 000 euros (environ 400 millions FCFA), que Cristiano Ronaldo ajoute à l’impressionnante collection de ses voitures, entre la Rolls qu’il vient tout juste de nous montrer, et tous les autres engins en sa possession. Sur les automobiles, CR7 est clairement, et de très loin, le GOAT des footballeurs !

Cristiano Ronaldo serait aussi le propriétaire de la voiture la plus chère du monde : la Bugatti La Voiture Noire. Environ 18 millions de dollars. S'ajoute à cela une collection de voitures toutes aussi exotiques les unes que les autres : Bugatti Chiron, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, Lamborghini Aventador, Aston Martin DB9, McLaren MP4-12C, Rolls-Royce Phantom, Ferrari 599 GTO, Bentley Continental GTC Speed… et sûrement bien d'autres encore.

Si vous ne le savez pas, Cristiano Ronaldo est propriétaire d’une montre Rolex la plus chère jamais fabriquée par la marque, un cadeau de son épouse Georgina Rodriguez. Selon le Daily Mail, la Rolex GMT-Master II Ice, est une montre rare en or blanc 18 carats avec 30 carats de diamant. Il a complété son look avec une bague de fiançailles personnalisée d'une valeur de 262 000 dollars (soit 233 900 euros) et une alliance en diamant d'une valeur de 65 400 dollars (soit 58 385 euros), selon le Daily Mail.