Burkina Faso: Une embuscade fait une quinzaine de soldats tués

Au Burkina Faso, une trentaine de personnes dont quinze militaires de l'armée burkinabé, ont été tuées, mercredi 4 août, dans des attaques contre des localités du nord du pays par des djihadistes présumés.

Burkina Faso: Au moins quinze soldats tués dans une attaque attribuée à des terroristes, dans le nord du pays

Mercredi midi, des villages et hameaux proches de la frontière du Niger, « ont été la cible d’une attaque de groupes armés terroristes, ayant entraîné la mort de onze civils ». « Alertée », une unité de soldats et de supplétifs civils, a été déployée et prise à partie : Quinze militaires et quatre supplétifs ont été tués, selon le ministère de la Défense.

L'attaque est survenue alors que le détachement des forces armées nationales, appuyé par les supplétifs du VDP ( Volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils), se rendait en intervention à la rescousse des populations ciblées. C'est alors que ces soldats sont tombés dans une embuscade.

Au total, 15 militaires, 11 civils et quatre supplétifs de l'armée, sont décédés dans ces attaques.