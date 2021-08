Traqué par Ouattara, comment Guillaume Soro a été protégé par Bédié

Guillaume Soro continue de mener son exil entamé le 23 décembre 2019. L'ancien président de l'Assemblée nationale s'est attiré les foudres d'Alassane Ouattara quand il a refusé d'intégrer le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). El Hadj Mamadou Traoré, membre de la sphère soroiste, rappelle comment Henri Konan Bédié a toujours apporté sa protection à l'ex-chef rebelle ivoirien.

Quand Bédié sauvait le fauteuil de Guillaume Soro

C'est le 12 mars 2012 que Guillaume Soro accède à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. Alors député de Ferké, l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a été élu à l'unanimité par ses pairs. Cinq ans plus tard, le natif de Kofiplé est réélu. Selon des informations fournies par l'un de ses proches El Hadj Mamadou Traoré, Guillaume Soro a failli ne pas accéder au fauteuil de l'hémicycle. Il révèle que le patron de GPS (Générations et peuples solidaires) a dû bénéficier du soutien d'Henri Konan Bédié.

"Je l'ai toujours dit. Pendant qu'ils étaient encore en alliance, c'est Bedié qui protégeait toujours Guillaume Soro contre le Gourou du Restaurant. C'est lui qui a joué de son autorité afin de contraindre le Gourou du Restaurant à apporter son soutien à Guillaume Soro en 2017 lors du renouvellement de son mandat en tant que président de l'Assemblée nationale. Et cela est resté dans la gorge du Gourou du Restaurant au point qu'en 2019, il a trouvé le prétexte pour exiger la démission de Guillaume Soro de son poste de président de l'Assemblée nationale", a écrit El Hadj Mamadou Traoré sur sa page Facebook.

Il faut savoir que le frère ainé de Simon Soro avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Mais son dossier de candidature a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Condamné à 20 ans de prison, il a récemment bénéficié de l'appui de Laurent Gbagbo qui a évoqué son cas lors d'une rencontre avec Alassane Ouattara.