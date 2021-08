An 2 du décès de Dj Arafat: Tina Glamour prend la tête de la Yorogang

A quelques jours de la célébration de l’an 2 du décès de Dj Arafat, Tina Glamour a fait la paix avec sa mère Dandi Lou Hélène.

Tina Glamour, nouvel patronne de la Yorogang

La grand-mère de Dj Arafat et mère de Tina Glamour, Dandi Lou Hélène, a annoncé, plusieurs mois après la tragique disparition de son petit-fils, la création de la Fondation « Arafat forever » qui devrait désormais organiser tous les évènements en hommage à Dj Arafat, veiller à la pérennisation de ses œuvres et à une répartition équitable de ses droits d’auteur. Une fondation à laquelle Tina Glamour s’est formellement opposée.

'' Je suis celle qui a donné la vie à Arafat DJ. Je ne suis pas là pour recevoir des leçons de qui que se soit. Une fondation se fait sur ma bénédiction, une fondation qui ne porte même pas le nom de mes petits-enfants, qui ne me considère même pas, je n’adhère pas. Une fondation où moi la mère de Ange Didier Houon, on ne me donne même pas la permission de choisir ses membres... on choisit à distance... affaire à suivre'', a posté Tina Glamour en avril dernier.

Plusieurs mois sont passées, Logbo Valentine et sa mère ont finalement trouvé un terrain d’entente. Les deux femmes se préparent à célébrer l’an 2 de la tragique disparition de leur fils, Dj Arafat. De plus, Tina Glamour a été officiellement désignée présidente de la Yorogang, jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse à Marcory. Tina Glamour en a profité pour dévoiler son bureau qui se présente comme suit:

-1er Vice Président : Olo Kpatcha

-Secrétaire à l’organisation des Événements : Youyou Toit Rouge

-Chargé de Communication-Marketing : Dagbo Faberger

Quant à Badro Escobar, il détient le titre honorifique de Président de la Chine