Konaté Navigué lâche Affi et refuse d'affronter Laurent Gbagbo

Konaté Navigué ne fait plus partie du FPI (Front populaire ivoirien) tendance Pascal Affi N'guessan. Le vice-président vient d'annoncer officiellement sa démission.

Konaté Navigué : "Je viens de prendre une décision grave..."

La décision est tombée le vendredi 6 août 2021. Dans une note, Konaté Navigué a officiellement annoncé son départ du Front populaire ivoirien (FPI) dirigé par Pascal Affi N'guessan. "Je viens de prendre une décision grave dans ma carrière politique. Je me suis battu corps et âme, contre vents et marrées pour qu'on évite la rupture entre le président Affi et le président LG. En vain, puisque nous constatons tous la rupture. Ce moment-là, je ne le voulais pas du tout. En politique, la rupture signifie l'affrontement", a-t-il déclaré.

Konaté Navigué explique avoir pris la décision d'abandonner ses charges au niveau de la direction du parti. "J'en ai informé le président du parti qui en a pris acte. Je lui ai expliqué que pour ce que le président LG a fait pour moi politiquement et socialement, je ne peux pas et je ne veux pas l'affronter", a poursuivi Konaté Navigué. Pour lui, cela est loin de constituer "un manque de courage", mais plutôt "une conception de la vie, un principe".

"Je ne commettrai jamais le parricide, quels que soient les circonstances, le temps et le lieu. Mon ascension politique et ma situation sociale, je les dois au président LG. Donc jamais je ne vais l'affronter. De même, je ne vais jamais vilipender le président Affi dans ma trajectoire politique pour ce qu'il a incarné pour moi durant des décennies. Je le connais depuis 1995 et c'est un homme correct", a martelé Konaté Navigué qui a conclu qu'il continuera de solliciter Laurent Gbagbo. Toutefois, il reconnait que cette décision a été prise difficilement.

Pour rappel, Pascal Affi N'guessan et Laurent Gbagbo se disputent la présidence du FPI depuis le retour de l'ancien chef d'État ivoirien à Abidjan. Le député de Bongouanou revendique la tête du parti à la rose. Il faut noter que le "Woody" de Mama a convoqué un comité central extraordinaire le 9 août 2021 au Palais de la culture de Treichville.