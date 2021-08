Les dessous du retrait de Gervais Coulibaly de la vie politique ivoirienne

Gervais Coulibaly a décidé de se retirer de la vie politique, mais non sans mettre son parti, Cap UDD, à la disposition de Laurent Gbagbo, son mentor.

Gervais Coulibaly troque sa vie politique pour sa carrière professionnelle

C'est décidé ! Gervais Coulibaly raccroche son manteau d'homme politique pour se remettre celui d'administrateur civil, qu'il avait momentanément déposé en vertu des deux mises en disponibilité qu'il avait prises pour les besoins de la cause. Passionné par l'amour de « l’administration et de la décentralisation », celui qui jouit d'une carrière et d'une expérience d'une trentaine d'années au sein de la Fonction publique ivoirienne est donc retourné à ses premières amours.

En conférence de presse, jeudi 5 août 2021, le président de Cap Unir pour la démocratie et le développement (Cap-UDD) a fait cette annonce solennelle : « J’ai pris la décision après avoir consulté mes camarades du parti, de me retirer de la vie politique et de reprendre et mener à son terme ma carrière professionnelle. »

Gervais Delepelnan Coulibaly, faut-il le rappeler, était à l'accueil de Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À cette occasion, l'ancien membre de la Commission électorale indépendante (CEI), où il représentait la Ligue des mouvements pour le progrès (LMP), une coalition de partis de l’opposition ivoirienne, avait alors déclaré : "Le chef est de retour, le travail va donc recommencer. »

Cependant, alors que Gbagbo reprend les rênes de la politique, son ancien porte-parole a décidé de faire le chemin inverse en reprenant sa carrière professionnelle. Toutefois, avant son retrait de la vie politique active, Coulibaly Gervais a lancé cet appel à ses camarades de parti : « En accord avec mes camarades, je le (Cap UDD, son parti) mets à la disposition du Président Laurent Gbagbo, car c’est lui le référent politique de notre parti. » Avant d'ouvrir cette lucarne pour ceux de ses rangs qui ne seraient pas d'avis avec lui : « Mais ceux qui ne sont pas d’accord avec moi pourront aller militer dans le parti de leur choix. »