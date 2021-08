Côte d'Ivoire: Toute la vérité sur le supposé mariage de Konnie Touré

L'animatrice ivoirienne Konnie Touré va-t-elle réellement se marier ce mois d'août, comme annoncé par elle dernièrement sur les réseaux sociaux? Voici la vérité.

Ce que Konnie Touré prépare ce mois d'août

Konnie Touré a récemment publié un message sur Instagram qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. "Ils ont parlé jusqu’ààààà…. Voilà ! RDV dans 1 mois jour pour jour Inshaa Allah", avait-elle posté en y ajoutant une image d'elle en robe de mariée. Plusieurs internautes qui avaient aussitôt pensé à un mariage de la présentatrice, n'ont pas manqué de lui envoyer des messages de félicitations.

Mais il ne s'agissait pas, à la vérité, d'un mariage réel. Le mariage annoncé par Konnie Touré, n'était juste qu'un buzz, en prélude à la sortie d'un téléfilm intitulé: '' Un homme à marier avant 40 ans '', apprend-on de sources concordantes. Il s'agit en fait d'une serie parrainée par la TV orange, dans laquelle une femme accomplie, poussée par ses amis et parents, doit à tout prix se trouver un homme à épouser. Konnie Touré, 39 ans, s'est récemment trouvée au coeur d'une polémique identique sur la toile en raison de son statut de célibataire.

Une situation qui l'avait poussée à se justifier dans un message posté sur sa page Facebook. "Je vous explique ma vision des choses. Kaba Mawa, ce ne sont pas des commentaires blessants, je ne les prends pas pour moi, c’est juste le reflet des pensées de gens qui croient me connaître, mais qui sont complètement à côté de la plaque. C’est la raison pour laquelle je trouve ça drôle. Ils se font leur thérapie personnelle sur mon sujet en étalant leurs propres peurs. Moi je suis tranquille parce que je sais ce que je suis et ce que je vaux au-delà de ce que pensent ces personnes. Le plus important, je le redis, c’est d’être en paix avec soi même. Tout le reste, c’est du folklore. Prenons soin de nous. Et laissons le destin faire son travail. La vie est courte", avait asséné l'animatrice de Life TV.

Puis d'ajouter: "Si je me marie, ça ne sera pas parce que je suis à la recherche du bonheur; parce que mon bonheur, j'arrive déjà à me le donner moi-même. Pour moi, le mariage est tellement important, tellement sacré que je ne veux pas faire n'importe quoi", avait-elle ajouté.