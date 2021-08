Gaëlle Adzoh, l'ex-Miss Togo très fraîche et sexy sur Instagram

Gaëlle Adzoh, l'ancienne reine de beauté du Togo et désormais l'une des influenceuses les plus en vogue du pays, a publié jeudi des photos dans lesquelles elle apparaît sublime et rayonnante, dans une robe qui en met pleins les yeux des internautes.

Pionnière du Life Style au Togo, Gaëlle Adzoh fait sensation sur Instagram et Youtube

Entre Gaëlle Adzoh et ses abonnés de son compte Instagram, c’est une histoire d’amour et de séduction. La jeune femme mère d’un enfant, est toujours très en forme et garde son corps de rêve qu’elle n’hésite pas fièrement à exhiber sur la toile. Pour émerveiller les internautes, l’ancienne miss du Togo a posté des clichés où on la voit embellie dans une robe courte sexy dévoilant ses belles jambes. Un look sexy qui n’a pas manqué de faire sensation auprès de ses abonnés qui ont inondé le post de commentaires très satisfaisants du genre: ‘’On peut être ainsi fraiche !!!’’.

Miss Yayra, de son vrai nom Gaëlle Adzoh, a été reine de beauté au Togo en 2015. 4 ans après, elle réapparaît sur la scène avec un nouveau concept : le Life Style qui consiste à réaliser et poster des vidéos de son quotidien sur sa chaîne Youtube. Plein feu sur une jeune femme dont le destin a été façonné à la faveur du concours Miss Togo 2015 et qui vit pleinement de ses passions.

Gaëlle Adzoh cartonne aujourd’hui sur Youtube, une autre de ses passions, cinq ans après son mandat. Pionnière dans la promotion du Life Style au Togo, elle poste des vidéos sur Youtube où elle parle de son quotidien. Pour celle qui est quasiment à cheval entre le Togo et la France, créer une chaîne Youtube, répondait à un double objectif : celui de valoriser un atout naturel consistant à monter et à poster des vidéos. Et aussi, à joindre l’utile à l’agréable notamment en mettant en valeur et en lumière le Togo, ses coins et recoins qui ont un potentiel énorme ou une histoire, avec évidemment la possibilité de se faire rémunérer.