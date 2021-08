Côte d'Ivoire : La PETROCI a un nouveau directeur général

Bamba Vamissa, précédemment directeur général par intérim de PETROCI HOLDING, a été confirmé à ce poste en remplacement de Dr Diaby Ibrahima, anciennement à la tête de l'entreprise depuis 2015.

Côte d'Ivoire : De nouvelles nominations à la tête de PETROCI HOLDING

La société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire (PETROCI), a un nouveau directeur général depuis ce vendredi 6 août 2021. Il s'agit de M. Bamba Vamissa, précisément directeur du forage et de la production. La décision de sa nomination est tombée, ce jour dans un communiqué signé du Président du Conseil d'administration, Joachim Beugré.

L'ex-directeur général par intérim remplace ainsi à ce poste Dr Diaby Ibrahima dont les motifs du départ n'ont pas été signifiés, dans la note. Il sera épaulé dans sa tâche par Kam Sié Georges, en qualité de directeur général adjoint chargé de l'exploration, de la production et des opérations techniques. Les deux nouveaux promus, indique le communiqué, prendront officiellement fonction à compter du lundi 9 août 2021, après la cérémonie de possession de charge prévue ce jour.

L'ex-directeur général de la PETROCI, faut-il le rappeler, a été nommé fin 2015, par le gouvernement ivoirien, avec pour mission de redresser l'entreprise alors dans l'agonie. Il avait également pour mission de gérer les lourdes dettes de l’entreprise. Celles-ci atteignaient 1,38 milliard de dollars. Créée en 1975, PETROCI Holding, avec un capital de 20 000 000 000 FCFA, ambitionne de faire de la Côte d’Ivoire, la plaque tournante du commerce des produits pétroliers pour tous les pays de la sous-région, voire de toute l'Afrique.

L'entreprise qui a aujourd'hui 46 ans s'est également fixée pour objectif de "bâtir une économie pétrolière intégrée et diversifiée, en optimisant les efforts de recherche et la valorisation des ressources en hydrocarbures". Ses principales missions sont reparties d’une part, entre la recherche et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures et d’autre part le stockage, le commerce et le transport de tous les produits pétroliers.