COVID-19: Tout change à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan

Face à la recrudescence des cas de contamination à la Covid-19, constatée ces derniers temps en Côte d'Ivoire, de nouvelles mesures sanitaires ont été prises par les autorités ivoiriennes à l'intention de certains voyageurs à destination d'Abidjan.

Désormais un nouveau test Covid-19 sur place à l'aéroport FHB d'Abidjan pour les passagers en provenance de Dakar et de Tunis

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré, vendredi 6 août 2021, 135 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 275 échantillons prélevés, soit 4,1 % de cas positifs, 79 guéris et 0 décès. A la date du 6 août 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 51 028 cas confirmés dont 49 789 personnes guéries, 338 décès et 901 cas actifs.

Face au nombre de cas grandissant, les autorités sanitaires ont pris de nouvelles mesures. Désormais, les passagers en provenance de Dakar et de Tunis devront passer un test Covid-19 gratuit sur place à l'aéroport FHB d'Abidjan à compter du 6 août. Les voyageurs testés négatifs pourront remplir les formalités de police.ci-dessous, le communiqué.