Après le 10, Lionel Messi va porter le numéro 19 au PSG

Lionel Messi est proche de s'engager avec Paris et penserait déjà à son numéro de maillot. D'après Téléfoot, il aurait refusé le 10 et fait son choix : ce sera le numéro 19, déjà vêtu au Barça et en équipe nationale.

Lionel Messi a visiblement choisi de poursuivre sa carrière au PSG

La Pulga a décidé de convier certains cadres pour un dîner d'adieux. C'est en tout cas ce qu'affirme Victor ND’ après les informations de Canal +. Tout pourrait aller très vite pour Lionel Messi.

Un contrat de deux années plus une en option lui auraient été offerts, avec notamment un salaire de 35M€ par an. La présentation de la star argentine pourrait arriver dès mardi ou mercredi prochain et la chaîne cryptée assure que désormais, il y a 99% de chances que Messi rejoigne le PSG au cours de ce mercato estival.

Soucieux de rejouer avec son grand ami Lionel Messi, Neymar a tout tenté pour le convaincre de venir à Paris. Et ce n'est pas terminé… Avec Mbappé, Neymar et Di Maria dans son effectif, le PSG cherchait à frapper encore plus fort. Les dirigeants parisiens préparaient un énorme coup : il s’appelle Lionel Messi.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, Paris a tout fait pour convaincre l’Argentin de s’offrir une dernière aventure en Europe. En plus de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, les joueurs du PSG ont également fait leur maximum pour attirer le sextuple ballon d’or.