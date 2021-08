Lutte sénégalaise: Décès de Mbaye Guèye, le premier Tigre de Fass

Lutte sénégalaise - Mbaye Guèye, champion de lutte âgé de 75 ans, est mort chez lui à Fass Mbao dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 août suite à une longue maladie

Mbaye Guèye, le premier Tigre de Fass s’est éteint: Macky Sall fier d’un «valeureux sportif »

Le Sénégal pleure l’un de ses plus illustres lutteurs admirés dans le pays. Selon sa famille, le frère de Moustapha Guèye était souffrant depuis quelques années. Il était jusqu’à sa mort chef de quartier à Fass Mbao où il vivait depuis 1986.

Le président Macky Sall salué la mémoire d’un « valeureux sportif» : « Je suis peiné d’apprendre le décès de Mbaye Gueye, 1er tigre de Fass. Je rends hommage à un valeureux sportif qui, par sa bravoure légendaire, a marqué à jamais la lutte sénégalaise. Mes condoléances émues à sa famille ainsi qu’au monde du sport», a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

« On a perdu un grand champion de la lutte sénégalaise », témoigne Gaston Mbengue, le promoteur de lutte le plus important du pays. Il explique avoir présenté ses condoléances par téléphone pour éviter les rassemblements en temps de pandémie.

Mais beaucoup d’acteurs de la lutte se sont déplacés dans la soirée à son domicile. C’est le cas de Khalifa Niang, président de l’écurie Tayshinger de Mbao, qui raconte : « Mbaye Guèye symbolisait la témérité et la technicité de la lutte, car il n’était pas grand de taille, mais il arrivait toujours à terrasser ses adversaires ».

Sport de contact, la lutte sénégalaise (làmb en wolof, njom en sérère) est un sport traditionnel très populaire au Sénégal, tout particulièrement dans les régions du Cayor and Baol et de la Casamance. On le pratique aussi en Gambie.

De grands noms marquent l'histoire de la lutte sénégalaise. Outre Mbaye Gueye , on pourrait citer Falaye Baldé, Double Less, (Tigre de Fass), son petit frère Moustapha Guèye, Manga 2 (Roi des Arènes) entre autres.

Combat au stade Demba Diop de Dakar.

Les combats ont lieu tout au long de l'année, généralement le samedi ou le dimanche, notamment dans le Stade Demba Diop. Les rencontres les plus populaires se déroulent le 1er janvier au Stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar et le 4 avril, date anniversaire de l'accession à l'indépendance du Sénégal.

Roi des Arènes

En 1986 la fédération de lutte sénégalaise a organisé une compétition avec pour enjeu le titre officiel de roi des arènes. La finale avait vu la victoire de Manga 2 sur Mor Fadam.