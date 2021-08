En séjour en Europe, Lobognon a-t-il rencontré Guillaume Soro ?

Alain Lobognon, ancien proche de Guillaume Soro, a séjourné pendant plusieurs jours en Europe. Engagé pour la réconciliation entre Alassane Ouattara et le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires), l'ex-député est rentré à Abidjan le samedi 7 août 2021.

Alain Lobognon en Europe pour rencontrer Guillaume Soro ?

On apprend dans un communiqué que dans la cadre de son initiative de rapprocher Alassane Ouattara et son ancien Premier ministre Guillaume Soro, Alain Lobognon a séjourné en Europe du samedi 31 juillet au samedi 7 août 2021. La note ajoute également que tout en poursuivant son action de réconciliation, l'ex-député de Fresco, une localité du sud de la Côte d'Ivoire, "invite les Ivoiriens, notamment les partisans de l'apaisement en Côte d'Ivoire, à la sérénité". Toutefois, le communiqué ne dit pas si Alain Lobognon a rencontré son ancien mentor Guillaume Soro. La rencontre entre les deux hommes a-t-elle échoué ou le communiqué est-il resté volontairement silencieux sur ce sujet ?

Incarcéré depuis le 23 décembre 2019, Alain Lobognon a été libéré le mercredi 23 juin 2021. Il a passé 549 jours derrière les barreaux. Dès sa sortie de prison, l'ancien ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et des Loisirs a déclaré qu'il "entend s'engager résolument pour faire baisser les tensions et mettre fin aux désaccords entre le chef de l'État-président de la République, Monsieur Alassane Ouattara et Monsieur Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son fils".

Cependant, dans le camp de Guillaume Soro, cette démarche d'Alain Lobognon remporte pas l'adhésion de tous. C'est le cas de Franklin Nyamsi. Le conseiller du leader des soroistes a demandé au conjoint d'Amira Lobognon d'assumer son choix. "Ce n’est pas parce qu’on sort de prison qu’on a le droit d’essayer de mener une organisation politique entière en bateau", a martelé l'écrivain camerounais.