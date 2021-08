Le fonds de Tidjane Thiam séduit des fintech mexicaines

L’Ivoirien Tidjane Thiam et son fonds dénommé Blank Cheque Company, séduisent des sociétés mexicaines avec qui des pourparlers sont engagés depuis quelques jours.

Le fonds de Tidjane Thiam pourrait bientôt investir dans une fintech mexicaine

Mis en place au premier trimestre de l’année 2021, Tidjane Thiam a fait parler de lui avec l’annonce d’un important fonds d’investissement : Blank Cheque Company, dotée d’une capacité financière de 252 millions de dollars soit 129 milliards de Fcfa. Selon le Financial Times, elle est en discussion avec les entreprises mexicaines Credijusto et CIAL Dun & Bradstreet. La première est un groupe mexicain actif dans le domaine des technologies financières. L’autre est un fournisseur de données d’entreprise latino-américain.

Les discussions portent sur le projet de fusionner et de répertorier les deux sociétés à New York plus tard cette année. Personne ne peut garantir que l’aboutissement de ces échanges, sera favorable. Credijusto est une néo-banque qui accorde des prêts aux PME. Elle a attiré l’attention de l’ancien patron du Credit Suisse du fait de sa croissance rapide. Si jamais elle fusionne avec CIAL Dun & Bradstreet, elle pourra accorder davantage de prêts à davantage de monde grâce aux données et à l’analyse.

Société d’investissement destinée au secteur des services financiers

L’ancien DG de Credit Suisse aura su convaincre les investisseurs. En mars dernier, l’introduction en Bourse de la « société d’acquisition à vocation spécifique » (SPAC, en initiales anglaises), a été couronnée de succès. Le montant a dépassé les espérances du désormais ex-banquier franco-ivoirien. Au total, ce sont 345 millions de dollars qui ont été récoltés. Les 300 premiers millions après la réévaluation de l’opération par rapport à l’objectif initial par ses promoteurs, à la suite d’une forte demande des investisseurs. Auxquels se sont ajoutés 45 millions issus de la libération de la garantie de stabilisation du prix par les banques introductrices.

La société de « chèque en blanc », enregistrée aux Îles Caïmans, a été constituée dans le but de « procéder à des opérations de fusion, d’échange d’actions, d’acquisition d’actifs, d’achat d’actions, de réorganisation ou de rapprochement entre une ou plusieurs entreprises similaires », selon le prospectus destiné aux investisseurs et déposé mi-février. Fondé par Tidjane Thiam, Adam Gishen et Abhishek Bhatia, Freedom Acquisition I Corp est soutenu par un fonds privé affilié à Pacific Investment Management Company (Pimco).