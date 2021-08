Ramba Junior, rappeur de 11 ans, refoulé à l'entrée d'un bar

Le jeune rappeur ivoirien Ramba Junior a encore fait parler de lui le week-end dernier. Ce qu'il a encore fait.

Ramba Junior fait encore parler de lui

Aboubakar Diabagaté, plus connu sous le pseudonyme Ramba Junior, fait partie des artistes en vogue du moment en Côte d'Ivoire. Le jeune rappeur âgé de 11 ans continue de faire parler de lui. Le week-end, le gamin s'est illustré assez négativement. Il s'est en effet présenté tout seul, sans aucun membre de son staff, à l'entrée d'une boîte de nuit située aux Deux Plateaux-Vallon dans la Commune de Cocody.

Le gamin a tout de suite été bloqué à l'entrée par des éléments de la sécurité, qui ont catégoriquement refusé de le laisser accéder à la bibliothèque. Et ce, malgré les nombreuses insistances de la pépite du Rap Ivoirien qui rappelait aux gros bras, qu’il est artiste chanteur. Ces derniers sont restés fermes sur leur décision en affirmant n'avoir pas reçu d’ordre de laisser entrer dans le bar, un mineur. La nouvelle est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Nombreux sont les internautes qui se demandent où étaient le manager de l'artiste et son producteur Badro Escobar qui ne le quittent presque jamais. D'autres observateurs estiment, pour leur part, qu'il s'agit tout simplement d'une mise en scène, juste pour créer de l'engouement autour du jeune artiste. Ramba Junior a récemment craché ses vérités au rappeur français Black M qui avait porté un jugement assez péjoratif sur sa musique.

‘’Le petit comique là. Je ne le connais pas vraiment, on m’a fait écouter un de ses morceaux aujourd'hui (jeudi 22 juillet)… Vous savez pourquoi je demande « Le Petit comique ? ». Je l’ai vu faire un son avec Grand P. Ce que je pense du petit Ramba Junior, il est vraiment marrant », avait lancé Black M sur viberadio. ‘’Vieux père Black M, si tu cherches un comédien, Papa Gohou Michel est là hein. Moi, c’est Ramba Junior, le Rappeur le plus influent de ma génération. Tu as été petit, tu as commencé, personne ne croyait en toi, je suis fier de mon travail et de mon équipe. On fait le maximum, on n’attend rien de personne. Black M, on préfère les encouragements que les dénigrements‘’, a riposté Ramba Junior sur sa page Facebook.