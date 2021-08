Algérie: Abdelmadjid Tebboune répond au roi Mohamed VI

Abdelmadjid Tebboune, président de l' Algérie, a répondu à la main tendue par le roi Mohamed VI du Maroc, le samedi 31 juillet à l’occasion de la célébration du 22è anniversaire de son accession au trône.

Le président Abdelmadjid Tebboune: "Nous sommes prêts à organisé une rencontre en Algérie ..."

Dans son discours du samedi 31 juillet dernier, Mohammed VI, le roi du Maroc, a joué la carte de l’apaisement, déplorant les tensions avec l’Algérie : « la sécurité et la stabilité de l'Algérie, et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc », a-t-il déclaré. Le roi du Maroc a invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune « à faire prévaloir la sagesse » et à « œuvrer à l'unisson au développement des rapports » entre les deux pays.

Le souverain marocain a réitéré son appel à la réouverture des frontières avec son voisin - des frontières fermées depuis l’été 1994 - et ce, à l’initiative de l’Algérie. L'intervention du roi Mohamed VI n'a pas laissé indifférent le président algérien. Lors d’une entrevue accordée à des responsables de médias locaux, dimanche 8 aout 2021, Abdelmadjid Tebboune a réagi à l'appel de Mohammed VI, réitérant la position de l’Algérie dans le conflit au Sahara occidental.

« Pour le moment, il n’y a pas de réponse (au discours de roi de Maroc), car rappelons un diplomate marocain avait, dernièrement, tenu les propos dangereux à l’égard de l’Algérie. Nous avons rappelé notre ambassadeur à Rabat et demandé les explications au Maroc, mais il n’y a pas eu de réponse de leur part sur ce sujet », a-t-il dit. « Concernant l’affaire de Sahara occidental, nous sommes prêts à organisé une rencontre en Algérie entre les deux parties (polisario et le Maroc, ndlr) afin de trouver une solution à ce conflit. Ils sont les bienvenus », a ajouté le président Tebboune.