L'un des sosies de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, se faisant appeler Daishi Jr, a dévoilé une information qui suscite un véritable remue-ménage sur les réseaux sociaux.

Daishi Jr: ''Je suis le 1er fils biologique de DJ ARAFAT. Il m'a eu très jeune''

Le jeune Daishi Jr, sosie de Dj Arafat, affirme être le fils de la légende du Coupé-décalé, décédée le lundi 12 août 2019 à la suite d'un grave accident de moto.

''Je suis le 1er fils biologique de DJ ARAFAT. Il m'a eu très jeune. J'ai été mis à l'abri sinon à l'écart par mon grand-père Houon Pierre pour me protéger de Tina Glamour. Je veillerai à ce que les œuvres de mon père perdurent dans le temps comme il l'aurait souhaité", a-t-il révélé dans une vidéo publiée sur la toile.

Vraie ou fausse? Cette information suscite une vive polémique sur la toile. Certains internautes ne croient pas du tout aux propos de Daishi Jr. Ils estiment que ce dernier est à la recherche de buzz. Cependant, d'autres semblent accorder du crédit aux révélations faites par le sosie de feu Dj Arafat, et disent comprendre les raisons de la guéguerre entre Tina Glamour et Daishi Jr.

Le jeune homme s'en était récemment pris à dame Logbo Valentine. "La soit disante Madré de la Chine, hypocrite que tu es. Ton titre de mère, tu ne l'as jamais mérité sauf que tu es seulement la génitrice. Toi qui as maudit publiquement le jour où tu l'as mis au monde. Toi qui as sali son nom toute sa vie, tu dis que son nom reste gravé dans ta mémoire ? Réjouis toi du profit que tu tires de sa disparition tragique et dis lui merci et tais-toi pour ne pas lui mettre plus de honte sur tes agissements actuels sur les réseaux sociaux !!! A bon entendeur salut ! '', avait-il posté sur sa page Facebook.

Daishi Jr avait été ensuite fortement critiqué par de nombreux internautes qui lui ont fait savoir qu'il ne devait jamais s'en prendre à la mère de l'artiste qu'il considère comme son idole.