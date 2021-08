Algérie : Au moins 5 morts dans des incendies en Kabylie

En Algérie, au moins cinq personnes ont été tuées dans des incendies signalés en Kabylie, une région située dans le nord du pays, à une centaine de kilomètres à l’est de la capitale Alger.

Algérie : Des incendies font 5 morts dans la région de Kabylie

Au moins cinq personnes ont péri dans des incendies déclarés, lundi 9 août 2021, en Kabylie, l'une des plus grandes villes du nord de l' Algérie, informe le journal Le Monde, dans une publication ce mardi. Selon le média qui cite l'agence Presse service, l'agence officielle algérienne, deux décès ont été signalés à Aït Yenni, un à Yakouren et un autre à Tinkicht, une commune proche d’Azazga, dans la wilaya (préfecture) de Tizi-Ouzou.

Les incendies ont fait une cinquième victime à Tizi-Ouzou, a annoncé un peu plus tard sur la chaîne de télévision Ennahar, Youcef Ould Mohamed, le conservateur local des forêts. Au total, ce sont une trentaine d’incendies qui ont été enregistrés dans la région de la Kabylie. Ces feux sont propagés par un vent fort qui complique la tâche des secouristes. Ils surviennent au milieu d’un été caniculaire marqué par une raréfaction de l’eau. Le barrage le plus important de la région, celui de Taksebt, est pratiquement à sec.

Les services météorologiques prévoient une température de 42 degrés mardi et mercredi dans la région. Des renforts ont été dépêchés dans de nombreuses wilayas (préfectures) et des hélicoptères de lutte contre les incendies ont été mobilisés. Plusieurs corps participent aux opérations d’extinction et d’évacuation : la protection civile, les forêts, l’armée, la gendarmerie nationale, les communes, les chasseurs et de nombreux citoyens. Dans le détail, les équipes de la protection civile tentent d'éteindre 31 incendies dans 14 wilayas (préfectures) du nord du pays. Dix sont en cours à Tizi Ouzou, l'une des villes les plus peuplées de Kabylie.