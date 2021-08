Paris Saint-Germain (PSG): Messi sera présenté à la presse mercredi

La superstar Lionel Messi qui évoluera désormais sous les couleurs du PSG, a atterri mardi après-midi à l'aéroport du Bourget, où l'Argentin, vêtu d'un tee-shirt "Ici c'est Paris", a salué les centaines de supporters qui l'attendaient.

PSG : Lionel Messi est arrivé au Bourget ce mardi

«Ici c’est Paris». C’est avec le slogan des supporters du Paris Saint-Germain, inscrit sur un T-shirt blanc, que Lionel Messi a fait son apparition mardi au Bourget. L'ex-attaquant du FC Barcelone a atterri vers 15h30 à l'aéroport francilien, où il a salué les centaines de fans qui ont fait spécialement le déplacement pour le voir.

Peu de temps après, le club parisien a célébré son arrivée avec une vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l'Argentin, comme ses six Ballons d'Or et le drapeau argentin, placé entre les maillots de Kylian Mbappé et Neymar. Ce dernier s’est d’ailleurs réjoui de l’arrivée de son ancien partenaire : «De nouveau réunis», a-t-il écrit en Story Instagram.

D’après L’Equipe, Léo Messi et le PSG ont trouvé un accord. La même source indique que le joueur est attendu dans les prochaines heures dans la capitale française. Et qu’il devrait, dans la foulée, passer sa visite médicale en fin de journée pour signer un contrat de 2 ans +1 an en option. Le quotidien sportif français ajoute qu’une conférence de presse est prévue ce mercredi 11 août 2021, au Parc des Princes. Le PSG entretenait déjà, en 2020, des contacts avec l’entourage de Messi.

Dans la bataille de trois entre l’Inter Milan, Manchester City et le PSG, c’est le club français qui remporte le jackpot. Avec la signature de la star argentine, Lionel Messi, qui arrive libre en provenance du FC Barcelone, Leonardo va signer une cinquième recrue de renom après les arrivées du Marocain Achraf Hakimi (sûrement l’un des meilleurs au monde à son poste de piston droit), Sergio Ramos (ex-capitaine du Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (élu meilleur gardien de l’Euro), Georginio Wijnaldum (qui fut précieux au milieu de terrain à Liverpool FC sous les ordres de Jürgen Klopp), Kylian Mbappé ou encore Neymar dans ses rangs, le PSG est en pôle pour remporter sa première Ligue des champions.