Elisabeth II à 7 ans: Un portrait inédit de l’enfance de la reine, dévoilé

Buckingham a dévoilé lundi une image de l’enfance d’ Élisabeth II, née le 21 avril 1926 à Londres et reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que de quinze autres États souverains, appelés royaumes du Commonwealth, et de leurs territoires et dépendances.

Un tableau de la Reine Élisabeth II datant de 1933, dévoilé

Le prince Charles a dévoilé lundi, sur son compte Twitter, une huile sur toile représentant la souveraine âgée de sept ans. Une image rare de la reine enfant en couleur dans un cadre privé.

Le portrait montre un visage qu’on ne connaît pas, celui de la reine Elisabeth à 7 ans, le visage plein d’insouciance. Le tableau peint par Philip László, un peintre réputé de la cour, date de 1933.

Plein de grâce, le tableau dévoile une Elisabeth II avec des cheveux au carré et une ravissante robe blanche et bleue. Dans sa main, un panier de fleurs rend l'oeuvre bucolique. Mais ce qui retient l’attention, c’est avant tout ce regard profond, d’un bleu perçant.

Trace d’une époque lointaine, le tableau montre une jeune fille ne se doutant pas une seconde qu’elle régnerait un jour sur l’Angleterre. La fillette semble être un modèle facile, qui ne bouge que très peu. À l’époque c’est son grand-père le roi George V, qui est à la tête du royaume.

Le compte Twitter du prince Charles et de son épouse Camilla offre aux curieux une visite guidée de Clarence House, la résidence londonienne du couple. Au fil des photos, on découvre la «morning room » (aménagée à l'origine pour prendre les petits-déjeuners), les couloirs tapissés de rouge et d'or, ou encore quelques salons.

Aux murs, sont accrochés différents tableaux, tous plus somptueux les uns que les autres. Lors de son enfance, Elizabeth II n'était pas encore destinée à devenir reine puisqu'elle était troisième dans l'ordre de succession au trône.

Lorsque le fils de George V lui succède à sa mort en 1936, Edouard VIII abdique pour épouser Wallis Simpson, divorcée. Son frère Albert et père d'Elizabeth, devient alors roi en prenant le nom de George VI. Suite à sa mort à seulement 56 ans, c'est à 26 ans qu'Elizabeth devient reine en 1952.